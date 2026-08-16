Aufsteiger Schongau startet siegreich in die Kreisklasse

Zum Start in die Kreisklassen-Saison hat die FA Schongau einen deutlichen Auswärtssieg bei Kreisliga-Absteiger FT Jahn Landsberg eingefahren.
Bei hochsommerlichen Temperaturen liefen die Schongauer erstmals in ihren neuen Trikots auf, die im Rahmen der Vorbereitung bestellt worden waren. Nach dem Aufstieg ging die Mannschaft mit großer Motivation, aber auch einer Portion Ungewissheit ins Auftaktduell.
Schon in der ersten Halbzeit verfügte das Team von Fabian Melzer über Spielkontrolle, verpasste es aber, vom Elfmeterpunkt früh vorzulegen. So stand nach intensiven und vielversprechenden 45 Minuten weiterhin das torlose Remis.
Das sollte sich nach der Pause zügig ändern, denn schon in der 47. Minute eröffnete Christoph Hertl mit einem wuchtigen Abschluss aus der Drehung. Doch damit nicht genug: binnen elf Minuten stellte die FAS einen 4:0-Vorsprung her.
Nach einem Eigentor zum 2:0 (50.) trugen sich auch Adrian Beinhofer (55.) und Sebastian Hentschke (58.) in die Torschützenliste ein. Die Treffer waren dabei jeweils die Krönung starker Kombinationen im Vorfeld.
Mit diesem positiven Ergebnis im Rücken gehen die Schwarz-Gelben nun in eine spielfreie Woche. Am 30. August (15 Uhr) steht dann das nächste Auswärtsspiel beim FC Weil an.