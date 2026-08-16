Aufsteiger Schongau startet siegreich in die Kreisklasse von Christoph Hertl · Heute, 10:37 Uhr · 0 Leser

Verlinkte Inhalte Kreisklasse Gruppe 4

Zum Start in die Kreisklassen-Saison hat die FA Schongau einen deutlichen Auswärtssieg bei Kreisliga-Absteiger FT Jahn Landsberg eingefahren.

Bei hochsommerlichen Temperaturen liefen die Schongauer erstmals in ihren neuen Trikots auf, die im Rahmen der Vorbereitung bestellt worden waren. Nach dem Aufstieg ging die Mannschaft mit großer Motivation, aber auch einer Portion Ungewissheit ins Auftaktduell. Schon in der ersten Halbzeit verfügte das Team von Fabian Melzer über Spielkontrolle, verpasste es aber, vom Elfmeterpunkt früh vorzulegen. So stand nach intensiven und vielversprechenden 45 Minuten weiterhin das torlose Remis.