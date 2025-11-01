Aufsteiger schockt Leader in Nachspielzeit und Schlusslicht rückt vor

Die 2. Liga, Gruppe 1 ist im November angekommen und nähert sich in grossen Schritten der Winterpause. Davor wurde aber die drittletzte Runde mit folgenden Resultaten gespielt: Regensdorf unterliegt Urdorf 2:3, Einsiedeln trennt sich von Wädenswil 1:1-Unentschieden und Wiedikon schlägt Unterstrass 3:2.
Gäste mit grossem Sprung in der Tabelle
Der Tabellendritte FC Regensdorf empfing Schlusslicht FC Urdorf. Die Gäste zuletzt mit einem Lebenszeichen und dem 3:2-Heimerfolg gegen Wiedikon. Die Gastgeber dagegen wurden zeitgleich von Leader Wädenswil mit 2:0 geschlagen. Die Furttaler wollten also etwas wiedergutmachen und die Limmattaler einen weiteren Befreiungsschlag landen.
Zweiteres traf schlussendlich zu. Urdorf gewinnt in Regensdorf mit 2:3 und ist dadurch seit mittlerweile drei Spielen ungeschlagen. Zum Matchwinner mit zwei Treffern avancierte Dominik Sommer. Regensdorf kassiert, nach der Serie von acht Spielen der Ungeschlagenheit, nun bereits die zweite Pleite in Folge.
Urdorf rückt mit dem zweiten Sieg in Folge auf den 8. Zwischenrang vor und macht satte sechs Ränge gut. Regensdorf verbleibt auf dem 3. Rang mit vier Zählern Rückstand auf Wädenswil.
Der FCW gewinnt damit sein Heimspiel mit 3:2 und festigt mit dem Sieg den vierten Zwischenrang. Wiedikon steht aktuell bei 19 Punkten und hat fünf Zähler Rückstand auf den Leader. Unterstrass verliert also erstmal seit drei Partien wieder und läuft Gefahr in der Sonntagsrunde bis ans Tabellenende durchgereicht zu werden.
