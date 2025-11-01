Aufsteiger schockt Leader in Nachspielzeit und Schlusslicht rückt vor

Gäste mit grossem Sprung in der Tabelle

Der Tabellendritte FC Regensdorf empfing Schlusslicht FC Urdorf. Die Gäste zuletzt mit einem Lebenszeichen und dem 3:2-Heimerfolg gegen Wiedikon. Die Gastgeber dagegen wurden zeitgleich von Leader Wädenswil mit 2:0 geschlagen. Die Furttaler wollten also etwas wiedergutmachen und die Limmattaler einen weiteren Befreiungsschlag landen.



Zweiteres traf schlussendlich zu. Urdorf gewinnt in Regensdorf mit 2:3 und ist dadurch seit mittlerweile drei Spielen ungeschlagen. Zum Matchwinner mit zwei Treffern avancierte Dominik Sommer. Regensdorf kassiert, nach der Serie von acht Spielen der Ungeschlagenheit, nun bereits die zweite Pleite in Folge.



Urdorf rückt mit dem zweiten Sieg in Folge auf den 8. Zwischenrang vor und macht satte sechs Ränge gut. Regensdorf verbleibt auf dem 3. Rang mit vier Zählern Rückstand auf Wädenswil.



