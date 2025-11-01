 2025-10-30T14:25:35.653Z

Der Spieltag
Flutlicht an - Strafraum-Action im Spiel Regensdorf gegen Urdorf.
Flutlicht an - Strafraum-Action im Spiel Regensdorf gegen Urdorf. – Foto: Christian Mathea

Aufsteiger schockt Leader in Nachspielzeit und Schlusslicht rückt vor

2. Liga, Gruppe 1: 11. Runde

Die 2. Liga, Gruppe 1 ist im November angekommen und nähert sich in grossen Schritten der Winterpause. Davor wurde aber die drittletzte Runde mit folgenden Resultaten gespielt: Regensdorf unterliegt Urdorf 2:3, Einsiedeln trennt sich von Wädenswil 1:1-Unentschieden und Wiedikon schlägt Unterstrass 3:2.

Gäste mit grossem Sprung in der Tabelle
Der Tabellendritte FC Regensdorf empfing Schlusslicht FC Urdorf. Die Gäste zuletzt mit einem Lebenszeichen und dem 3:2-Heimerfolg gegen Wiedikon. Die Gastgeber dagegen wurden zeitgleich von Leader Wädenswil mit 2:0 geschlagen. Die Furttaler wollten also etwas wiedergutmachen und die Limmattaler einen weiteren Befreiungsschlag landen.

Zweiteres traf schlussendlich zu. Urdorf gewinnt in Regensdorf mit 2:3 und ist dadurch seit mittlerweile drei Spielen ungeschlagen. Zum Matchwinner mit zwei Treffern avancierte Dominik Sommer. Regensdorf kassiert, nach der Serie von acht Spielen der Ungeschlagenheit, nun bereits die zweite Pleite in Folge.

Urdorf rückt mit dem zweiten Sieg in Folge auf den 8. Zwischenrang vor und macht satte sechs Ränge gut. Regensdorf verbleibt auf dem 3. Rang mit vier Zählern Rückstand auf Wädenswil.

Regensdorf traf auf Schlusslicht Urdorf und musste sich am Ende mit 2:3 geschlagen geben.
Regensdorf traf auf Schlusslicht Urdorf und musste sich am Ende mit 2:3 geschlagen geben. – Foto: Christian Mathea


Heimteam zündet Nachspielzeit-Turbo
Aufsteiger FC Einsiedeln traf im dritten Heimspiel der Saison auf Spitzenreiter FC Wädenswil. Die erste Hälfte lässt sich als Nullnummer zusammenfassen. Bis zur Pause konnte keine der beiden Mannschaften reüssieren.

In zweiten Durchgang wurde der Bann gebrochen. Nach einer Stunde traf Aleksandar Pumpalovic mittels Foulpenalty zur Gästeführung. Diese hielt bis zur Nachspielzeit. Dann zündete das Heimteam die Schlussoffensive. Zuerst traf Jan Rüttimann in der 92. Minute die Latte, ehe Namensvetter Jan Auf der Maur in der 95. Minute den vielumjubelten Ausgleich erzielen konnte. Dann wurde abgepfiffen. Last-Minute-Punkteteilung in Einsiedeln.

Wädenswil bliebt vorerst an der Spitze, kann aber am Sonntag durch Oetwil als Leader abgelöst werden. Einsiedeln holt einen weiteren wichtigen Zähler und bleibt vorerst bester Aufsteiger der Liga.

Am Ende jubelt Einsiedeln - Last-Minute-Ausgleich gegen Leader Wädenswil.
Am Ende jubelt Einsiedeln - Last-Minute-Ausgleich gegen Leader Wädenswil. – Foto: FC Einsiedeln Insta / Rabefotos


Heuried-Truppe festigt vierten Rang
In der letzten Saison ging die Partie FC Wiedikon gegen den FC Unterstrass zweimal Unentschieden aus. Eines sei vorweg genommen - in dieser Partie gab es einen Sieger.

Während Unterstrass seit drei Spielen ungeschlagen ist, wartet Wiedikon seit zwei Spielen auf den nächsten Dreier. Das Warten sollte an diesem Abend ein Ende haben. Zuerst gingen aber die Gäste in Führung. Dem Heimteam gelang in der 55. Minute durch den sechsten Saisontreffer von Chidi Speranza der Ausgleich und kurz darauf durch einen direkt verwandelten Freistoss von Fabio De Tommasi das 2:1. Unterstrass reagierte unmittelbar und traf postwendend zum 2:2. Das glücklichere Ende behielt aber das Heimteam. Marvin Gygax erzielte in der 89. Minute den Siegtreffer.

Der FCW gewinnt damit sein Heimspiel mit 3:2 und festigt mit dem Sieg den vierten Zwischenrang. Wiedikon steht aktuell bei 19 Punkten und hat fünf Zähler Rückstand auf den Leader. Unterstrass verliert also erstmal seit drei Partien wieder und läuft Gefahr in der Sonntagsrunde bis ans Tabellenende durchgereicht zu werden.

Wiedikon empfing Unterstrass auf dem Heuried.
Wiedikon empfing Unterstrass auf dem Heuried. – Foto: Christian Mathea

Christian MatheaAutor