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Ligabericht
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Aufsteiger SC Waldgirmes III startet traumhaft in die Saison
Teaser KLA WETZLAR: +++ In der Fußball-A-Liga Wetzlar bieten der TSV Blasbach und der SC Waldgirmes III zunächst eine ausgeglichene Partie, ehe der Neuling zuschlägt. Allerdings endet das Spiel unschön +++
Wetzlar-Blasbach. Während die meisten Mannschaften der Fußball-A-Liga bereits am vergangenen Wochenende erstmals im Einsatz waren, sind nun auch der TSV Blasbach und Aufsteiger SC Waldgirmes III in die neue Saison gestartet. Trotz einer über weite Strecken ausgeglichenen ersten Halbzeit mussten sich die Wetzlarer Vorstädter am Ende mit 0:3 (0:2) geschlagen geben.