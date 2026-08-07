 2026-08-06T13:32:42.897Z

Ligabericht

Aufsteiger SC Waldgirmes III startet traumhaft in die Saison

Teaser KLA WETZLAR: +++ In der Fußball-A-Liga Wetzlar bieten der TSV Blasbach und der SC Waldgirmes III zunächst eine ausgeglichene Partie, ehe der Neuling zuschlägt. Allerdings endet das Spiel unschön +++

von Redaktion · Gestern, 17:01 Uhr · 0 Leser
Trifft nach einer Ecke zum zwischenzeitlichen 2:0: Robert Schmidt (l.) und der SC Waldgirmes III gewinnen in der Fußball-A-Liga gegen den TSV Blasbach. (Archivbild) © Isabel Althof
Trifft nach einer Ecke zum zwischenzeitlichen 2:0: Robert Schmidt (l.) und der SC Waldgirmes III gewinnen in der Fußball-A-Liga gegen den TSV Blasbach. (Archivbild) © Isabel Althof

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Blasbach
Waldgirmes III

Wetzlar-Blasbach. Während die meisten Mannschaften der Fußball-A-Liga bereits am vergangenen Wochenende erstmals im Einsatz waren, sind nun auch der TSV Blasbach und Aufsteiger SC Waldgirmes III in die neue Saison gestartet. Trotz einer über weite Strecken ausgeglichenen ersten Halbzeit mussten sich die Wetzlarer Vorstädter am Ende mit 0:3 (0:2) geschlagen geben.

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