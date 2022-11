Der SC Reute um Torjäger Thomas Bober (Bild) kam zwar gegen den SV Solvay Freiburg nur zu einem 1:1, darf sich aber trotzdem "Herbstmeister 2022" nennen. – Foto: Richard Weis

Aufsteiger SC Reute ist „Herbstmeister“ Verfolger SV Mundingen und FC Emmendingen patzen +++ Bad Krozingen mit Kantersieg nach 0:2-Pausenrückstand

Aufsteiger SC Reute kam gegen Solvay Freiburg trotz zweifacher Überzahl nur zu einem 1:1. Dieses Ergebnis reichte aber, sich noch vor den Nachholspielen im Dezember – dem eigenen gegen Freiamt-Ottoschwanden sowie dem des SV Mundingen gegen Biengen – die „Herbstmeisterschaft“ in der Bezirksliga zu sichern. Denn die Verfolger haben gepatzt: Emmendingen unterlag Biengen mit 0:3, Mundingen in Ihringen mit 0:1. Die meisten Tore fielen in Bad Krozingen, wo der gastgebende FC einen 0:2-Pausenrückstand zum 6:3-Erfolg drehte.

Tore: 0:1 Nico Scheerer (58. Foulelfmeter), 0:2 Nico Scheerer (60.), 1:2 Felix Göppert (78.) Schiedsrichter: Florian Torn (Bötzingen) – Zuschauer: 200 Die SG Prechtal/Oberprechtal und die SG Nordweil/Wagenstadt begegneten sich auf Augenhöhe. Von Beginn an entwickelte sich eine sehr intensive Bezirksliga-Partie mit Torszenen auf beiden Seiten. Beide Keeper, Marvin Vogt von der Heimelf und Marlon Fuchs auf Seiten der Gäste, bekamen viele Gelegenheiten, sich zu beweisen. Nordweil/Wagenstadt kam besser aus der Kabine und bog durch einen Doppelschlag von Nico Scheerer auf die Siegerstraße ein. Erst verwandelte der Torjäger einen berechtigten Elfmeter, dann schloss er einen Konter mit dem 0:2 ab. In der 78. Minute fand ein langer Ball aus der Prechtäler Hälfte den Weg in den Rücken der Gästeabwehr, und Felix Göppert verwandelte flach zum 1:2, womit eine spannende Schlussphase eingeläutet wurde. Prechtal/Oberprechtal drängte auf den Ausgleich, aber die Bleichtäler behaupteten den Vorsprung und rückten somit auf den vierten Tabellenplatz vor.

Tor: 0:1 Dominik Völkel (87.) Schiedsrichter: Lukas Mayer (Freiburg) – Zuschauer: 90 Nach zwei Niederlagen in Folge waren die SF Oberried gefordert, gegen den FC Heitersheim etwas Zählbares im Ergebnis zu erreichen. Im Vergleich zur vorangegangenen Partie war der Kader der Dreisamtäler etwas ausgeglichener besetzt, sodass die Gastgeber variabler ins Spiel gehen konnten. In der ersten Halbzeit hatten die Sportfreunde ein leichtes Übergewicht in Sachen Ballbesitz, vermochten daraus allerdings keine Torgefährlichkeit zu kreieren. Nach der Pause verstanden es die Heitersheimer besser, sich mehr Spielanteile zu verschaffen. Die Oberrieder verzeichneten zwar einige Chancen, aber schlussendlich gelang ihnen zu wenig, um gegen die routinierte FCH-Mannschaft etwas zu holen. Die Routine machte sich für die Malteserstädter in der 87. Minute bezahlt, als Kapitän Dominik Völkel flach ins lange Eck abschließen konnte.

Tor: 1:0 Steve Ehlend (90.+3) Schiedsrichter: David Daniel Ensoll (Freiburg) – Zuschauer: 100 In einer trotz aller Intensität fairen Begegnung konnte Schiedsrichter Ensoll darauf verzichten, auch nur eine einzige Karte zu ziehen. Der SV Mundingen war die klar spielbestimmende Mannschaft, aber die SG Ihringen/Wasenweiler nahm auf widrigen Bodenverhältnissen die Zweikämpfe an und behauptete lange ihr Tor. Nachdem der Aufsteiger in der regulären Spielzeit den „Lucky Punch“ noch verpasst hatte (89.), erzielte Steve Ehlend in der Nachspielzeit durch einen vermeintlich harmlosen Kullerball doch noch das 1:0 und bescherte seiner Mannschaft damit einen sehr glücklichen Heimsieg.

Tore: 0:1 Carl Gertsen (20.), 1:1 Jannis Gehring (28.), 2:1 Simon Müller (35.), 2:2 Julian Held (74.), 3:2 Kevin Kuhn (78.), 3:3 Balduin Labusch (87.), 4:3 Jannis Gehring (90.+4) Schiedsrichter: Alexander Benkendorff (Freiburg) – Zuschauer: 100 In einem aufregenden Stadtderby behielten die SF Eintracht Freiburg die drei Punkte zu Hause. Der FC Freiburg-St. Georgen ging in der 20. Minute in Führung, aber nur acht Minuten später glich Jannis Gehring mit einem direkt verwandelten Freistoß aus. Kurz darauf hatten die Einheimischen das Spiel gedreht, als Simon Müller zum 2:1-Pausenstand einnetzte. In der zweiten Halbzeit begegneten sich die Teams weiterhin auf Augenhöhe. Im Schlussabschnitt wurde es dramatisch: Julian Held erzielte auf Vorarbeit von Gertsen den 2:2-Ausgleich, aber nur vier Minuten darauf traf SFE-Kapitän Kevin Kuhn per Freistoß zum 3:2. Wiederum reagierte Freiburg-St. Georgen stark und egalisierte durch Balduin Labusch. Aber in der Nachspielzeit demonstrierte Jannis Gehring erneut die Standardstärke der SF Eintracht und platzierte einen Freistoß zum 4:2 im Eck.

Tore: 1:0 Ben Wölfle (27.), 2:0 Jonas Wehrle (50.), 2:1 Tim Hörger (86.) Schiedsrichter: Yannick Leinfels (Freiburg) – Zuschauer: 120 Nach drei Niederlagen in Folge ist die SG Simonswald/Obersimonswald auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Die Gastgeber erspielten sich gegen Tabellenschlusslicht Buggingen/Seefelden das deutliche Chancenplus. In der 27. Minute krönte Ben Wölfle eine feine Einzelleistung mit dem 1:0. Kurz nach dem Seitenwechsel verloren die Gäste den Ball im Spielaufbau, und Jonas Wehrle traf zum 2:0. Die Simonswälder verpassten die Möglichkeiten, auf 3:0 davonzuziehen. In der 86. Minute erzielte Tim Hörger mit einem Distanzschuss den Anschlusstreffer für die Gäste. Buggingen/Seefelden warf nochmals alles nach vorne. Fast wären die Bemühungen der Gäste noch belohnt worden, aber die Heimelf brachte den Sieg über die Zeit. Mit mittlerweile zwölf Punkten Rückstand ans rettende Ufer bleibt der SpVgg. 09 Buggingen/Seefelden nur noch die Hoffnung, in der Rückrunde eine Erfolgsserie hinzulegen.

Tore: 1:0 Dominik Heiny (53.), 1:1 Nico Morath (77.) Schiedsrichter: Andreas Klopfer (Mundingen) – Zuschauer: 150 Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte gegen Lukas Metzinger (41./SV Solvay Freiburg), Gelb-Rote Karte gegen Florian Metzinger (43./SV Solvay Freiburg) Viel Mittelfeldgeplänkel bestimmte das Spiel zwischen dem SC Reute und dem abstiegsgefährdeten SV Solvay Freiburg. Hochkarätige Torchancen waren Mangelware. Für Aufregung sorgten kurz vor der Pause zwei Gelb-Rote Karten: Die Gebrüder Metzinger wurden von Referee Klopfer in kurzen Abständen zum Duschen geschickt. Nach dem Wechsel ging Reute in Führung: Nach einem Eckstoß platzierte Dominik Heiny den Ball per Kopf im Gästetor. Reute konnte die zweifache Überzahl jedoch nicht weiter ausnutzen. Solvay Freiburg zeigte eine starke kämpferische Leistung und kam in der 77. Minute durch einen Konter zum 1:1. Trotz des Ausgleichs steht der SC Reute als „Herbstmeister“ fest.

Tore: 0:1 Hannes Kölblin (6.), 0:2 Roman Reinbold (19.), 1:2 Marc Gutmann (46.), 2:2 Maximilian Thoma (53.), 3:2 Kevin Egin (68.), 3:3 David Böcherer (72.), 4:3 Kevin Egin (74.), 5:3 Maximilian Thoma (81.), 6:3 Maximilian Thoma (90.) Schiedsrichter: Nico Nemtinow (Hochdorf) – Zuschauer: 180 Bereits nach sechs Minuten musste Josef Weizel, der Torwart des FC Bad Krozingen, hinter sich greifen. Hannes Kölblin hatte für die SG Freiamt-Ottoschwanden eingenetzt. Die Kurstädter waren jedoch die spielbestimmende Mannschaft und hatten Pech mit einem Aluminiumtreffer. In der 19. Minute profitierte Roman Reinbold von der unabgestimmten Zuordnung der Krozinger und traf für die SG zum 2:0. Die Halbzeitansprache von FCK-Spielertrainer Simon Schweiger zeigte Wirkung: Gleich nach Wiederanpfiff erzielte Marc Gutmann den Anschlusstreffer, und nur acht Minuten darauf glich Maximilian Thoma aus. Kevin Egin brachte die Heimelf erstmals in der Partie in Führung. Freiamt-Ottoschwanden kam nach einem Standard zum 3:3, aber Bad Krozingen reagierte rasch und ging nur zwei Minuten später erneut in Führung. Mit dem 4:3 war der Widerstand der Gäste gebrochen. In der Schlussphase baute Maximilian Thoma den Heimerfolg mit zwei weiteren Treffern zum 6:3 aus.