Aufsteiger Rust hat "nichts zu verlieren" Der SV gastiert am Samstag bei Spitzenreiter SV Stadelhofen

Mit einem Sieg am Wochenende könnte der SV Rust die Abstiegsränge verlassen - allerdings wird das gegen den derzeitigen Tabellenführer aus Stadelhofen ein ambitioniertes Unterfangen. Auch Seelbach, Schutterwald und Langenwinkel wollen im Abstiegskampf Boden gut machen. Niederschopfheim und Offenburg hingegen wollen sich mit Siegen vom Tabellenkeller distanzieren.

SV Stadelhofen – SV Rust

Landesliga-Aufsteiger Rust sieht im Duell beim Tabellenführer „unser einfachstes Saisonspiel bisher“, wie es Trainer Christian Saban ausdrückt. Der Gegner sei „das aktuelle Maß aller Dinge in der Liga“, sagt Saban, der allerdings auch das Stadelhofener 0:4 vergangenes Wochenende in Oberwolfach aufmerksam registrierte. „Wir haben nichts zu verlieren. Stadelhofen mit seinen Spitzenkräften um Adrian Vollmer und Rico Schmider spürt dagegen den Atem der Verfolger im Nacken. Vielleicht können wir ein wenig davon profitieren“, sagt Saban. Er stellt sich für den Samstag folgendes Szenario vor: „Wir wollen dem Spitzenreiter möglichst einen Kampf bis zum Ende liefern und immer wieder Nadelstiche setzen.“ Sonderbewachungen werde es nicht geben, vielmehr den Versuch, eigene Akzente zu setzen.





1. SV Mörsch – FSV Seelbach

Von einem goldenen Herbst kann Landesliga-Aufsteiger Seelbach bisher nicht sprechen. Fünf Niederlagen gab es zuletzt in Folge. „Jetzt ist genau das eingetreten, wovor ich gewarnt habe: Nach erfolgreichen Spielen zum Saisonstart waren viele Außenstehende der Meinung, dass wir das problemlos hinbekommen. Dafür ist die Liga aber zu ausgeglichen“, sagt FSV-Trainer Oliver Dewes. Für sein Team gehe es schlichtweg darum, möglichst viele Punkte zu sammeln, um am letzen Spieltag über dem Strich zu stehen. In Mörsch erhofft sich der erfahrene Trainer nun mindestens einen Punkt, um die Trendwende einzuleiten. Fehlen wird auf Seelbacher Seite Henrik Singler (Sperre).





SV Ulm - FV Langenwinkel

Die Langenwinkeler treffen auf einen Mitkonkurrenten im Landesliga-Abstiegskampf, der aktuell deutlich besser abschneidet, als allgemein erwartet. Ulm bedient sich eines vermeintlich einfachen Spielprinzips. Der Gegner soll möglichst das Spiel machen, ansonsten lullt Ulm den Kontrahenten durch Tempoverschleppung ein, um bei auftretenden Fehlern möglichst zügig Konter zu setzen. Der Fehler dürfe seiner Mannschaft möglichst nicht unterlaufen, sagt FVL-Trainer Klaus Stefan: „ Wir müssen einen schmalen Grat begehen – aufmerksam sein, dabei aber nicht die eigenen Stärken vergessen.“ Personell hat sich die Lage etwas gebessert. Mike Gbajie und Eugen Sokolov kehren zurück.





FV Schutterwald – TuS Oppenau

Nach mittlerweile fünf Niederlagen in Serie wächst der Druck auf den FVS, endlich wieder zu punkten. Eine neue Situation für die Grün-Weißen, die seit dem Abstieg aus der Verbandsliga im Jahr 2014 meist in der Spitzengruppe der Landesliga zu finden waren. Im letzten Heimspiel im Jahr 2022 erwartet das Team von Marc Hertwig mit dem TuS einen etablierten Landesligisten, der bisher auf eine ordentliche Saison zurückblicken kann. Personell kann sich Schutterwalds Coach auf die Rückkehr des zuletzt gesperrten Chris Giedemann freuen. Auch Innenverteidigerkollege Max Burgert konnte wieder trainieren und kehrt voraussichtlich in den Kader zurück.





SC Offenburg – SpVgg Ottenau