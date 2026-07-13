Aufsteiger rüstet auf: VTA Bonn freut sich auf die Kreisliga B

Nach dem umjubelten Aufstieg herrscht beim VTA Bonn pure (Vor-)Freude auf die neue Saison: Die Bonner bereiten sich intensiv auf das Abenteuer Kreisliga B vor und haben die Weichen für die Saison 2026/27 bereits gestellt. Um den erfolgreich eingeschlagenen Weg weiterzugehen, haben die Verantwortlichen den Kader gezielt verstärkt. Während die Vorbereitung seit dem vergangenem Dienstag auf Hochtouren läuft, präsentiert der Verein ein spannendes Paket an neuen Gesichtern, unter denen ein Rückkehrer eine ganz besondere Geschichte mitsichbringt.
Im Mittelpunkt des Bonner Transfer-Sommers steht eine Personalie, die für reichlich Vorfreude sorgt: Omed Saeed, in Fußballerkreisen bestens bekannt als „Obacha“, schnürt künftig wieder die Schuhe für den VTA. Für Saeed schließt sich damit ein Kreis, denn er begann seine gesamte Herrenkarriere einst beim VTA Bonn. Nach Stationen auf seinem bisherigen fußballerischen Werdegang kehrt der Offensivakteur nun zu seinen sportlichen Wurzeln zurück. Die Erwartungen an den verlorenen Sohn sind groß, wie aus dem Umfeld der Mannschaft betont wird: „Omed wird unserem Offensivspiel noch einmal richtig Schwung verleihen und es auf das nächste Level bringen. Neben seinen fußballerischen Qualitäten passt er auch menschlich perfekt zu uns. Er hat seine Herrenkarriere bei VTA begonnen – jetzt wird es Zeit für seine Rückkehr. Wir freuen uns sehr, ihn wieder bei uns im Team zu haben.“ Saeed soll mit seiner reifen Persönlichkeit und seiner Rolle innerhalb des Gefüges zu einer echten tragenden Säule auf und neben dem Platz reifen.
Neben der prominenten Rückkehr von „Obacha“ hat der VTA den Kader auf breiter Basis verstärkt, um für die höhere Spielklasse gewappnet zu sein. Mit Rafik Adahchur, Aiman Ajmedar, Edenis Imeri, Fatih Kazan, Zakaria Boulahbel und Wael HAG Mohamed stoßen gleich sechs weitere hungrige Akteure zum Aufsteiger, die den Konkurrenzkampf ankurbeln und dem Spiel zusätzliche Variabilität verleihen sollen.
Abgeschlossen ist der personelle Umbruch damit allerdings noch nicht. Da sich aktuell noch einige Akteure im Probetraining auf dem grünen Rasen präsentieren, gehen die Verantwortlichen fest davon aus, dass in den kommenden Wochen noch der eine oder andere Neuzugang am Platz vorgestellt werden kann.
Trotz des sportlichen Aufwindes bleiben die Bonner vor ihrer Premierensaison in der Kreisliga B angenehm bodenständig. Statt großer Töne setzt das Team auf harte Arbeit in den Trainingseinheiten und eine gesunde Entwicklung des Kollektivs. Die Marschroute für die anstehenden Aufgaben ist klar definiert: „Wir wollen sich voll und ganz auf uns selbst konzentrieren, attraktiven Fußball spielen und damit unsere Fans, aber vor allem auch uns selbst glücklich machen. Unser Ziel ist es, uns in der Kreisliga B zu etablieren und als Mannschaft weiter zusammenzuwachsen. Natürlich schielen wir auch auf die oberen Tabellenplätze, aber zunächst geht es darum, als Einheit aufzutreten und unseren Weg konsequent weiterzugehen.“ Der Grundstein für eine spannende Spielzeit ist gelegt. Mit einer gesunden Mischung aus Aufstiegseuphorie, gezielten Verstärkungen und der emotionalen Rückkehr von Omed Saeed im Gepäck, ist der VTA Bonn bereit für die neue Saison.