Aufsteiger rüstet auf: VTA Bonn freut sich auf die Kreisliga B Transferaktivitäten schreiten voran von Benedikt Hitze · Heute, 10:22 Uhr · 0 Leser

Trainer Mehmet Colak (r.) präsentiert Neuzugang Omed Saeed (l.) – Foto: VTA Bonn

Nach dem umjubelten Aufstieg herrscht beim VTA Bonn pure (Vor-)Freude auf die neue Saison: Die Bonner bereiten sich intensiv auf das Abenteuer Kreisliga B vor und haben die Weichen für die Saison 2026/27 bereits gestellt. Um den erfolgreich eingeschlagenen Weg weiterzugehen, haben die Verantwortlichen den Kader gezielt verstärkt. Während die Vorbereitung seit dem vergangenem Dienstag auf Hochtouren läuft, präsentiert der Verein ein spannendes Paket an neuen Gesichtern, unter denen ein Rückkehrer eine ganz besondere Geschichte mitsichbringt.

Emotionale Rückkehr: Omed Saeed soll die Offensive beleben Im Mittelpunkt des Bonner Transfer-Sommers steht eine Personalie, die für reichlich Vorfreude sorgt: Omed Saeed, in Fußballerkreisen bestens bekannt als „Obacha“, schnürt künftig wieder die Schuhe für den VTA. Für Saeed schließt sich damit ein Kreis, denn er begann seine gesamte Herrenkarriere einst beim VTA Bonn. Nach Stationen auf seinem bisherigen fußballerischen Werdegang kehrt der Offensivakteur nun zu seinen sportlichen Wurzeln zurück. Die Erwartungen an den verlorenen Sohn sind groß, wie aus dem Umfeld der Mannschaft betont wird: „Omed wird unserem Offensivspiel noch einmal richtig Schwung verleihen und es auf das nächste Level bringen. Neben seinen fußballerischen Qualitäten passt er auch menschlich perfekt zu uns. Er hat seine Herrenkarriere bei VTA begonnen – jetzt wird es Zeit für seine Rückkehr. Wir freuen uns sehr, ihn wieder bei uns im Team zu haben.“ Saeed soll mit seiner reifen Persönlichkeit und seiner Rolle innerhalb des Gefüges zu einer echten tragenden Säule auf und neben dem Platz reifen. Gezielte Verstärkungen und offene Türen im Probetraining Neben der prominenten Rückkehr von „Obacha“ hat der VTA den Kader auf breiter Basis verstärkt, um für die höhere Spielklasse gewappnet zu sein. Mit Rafik Adahchur, Aiman Ajmedar, Edenis Imeri, Fatih Kazan, Zakaria Boulahbel und Wael HAG Mohamed stoßen gleich sechs weitere hungrige Akteure zum Aufsteiger, die den Konkurrenzkampf ankurbeln und dem Spiel zusätzliche Variabilität verleihen sollen.