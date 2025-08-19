Aufsteiger Rümlang will es wissen - wie weiter bei YF II?

Alles auf einen Blick: Die Wechsel der Gruppe 1 in der 2. Liga werden laufend aktualisiert.
FC Adliswil
Trainer: Ilir Buqaj
Zugänge: Cristian Galati (FC Elgg), Marco Sousa (FC Horgen), Erdonit Mehmeti (FC Horgen)
Abgänge: Vullnet Ukaj (SC Goldau), Orlando Rauber (FC Wiedikon)
FC Einsiedeln
Trainer: Luca Corrado
Zugänge: Linor Sefedini (FC Freienbach II), Timo Steiner (Rückkehr nach Pause)
Abgänge: Noel Zehnder (Verletzung/Pause), Dario Oechslin (Verletzung/Pause)
FC Horgen
Trainer:
Zugänge: Betim Pachuku (FC Einsiedeln II), Elson Berisha (FC Einsiedeln II), Enis Ademovic (FC Fortuna Olten), Diego Lo Presti (FC Kilchberg-Rüschlikon), Dylan Mannarino (SC Siebnen), Xavier Benz (FC Dietikon II)
Abgänge: Benjamin Tritten (FC Freienbach), Dardan Ajeti (FC Dübendorf), Robi Gajsek (Zürich City SC), Marco Sousa (FC Adliswil), Erdonit Mehmeti (FC Adliswil), Lukas Espinosa de la Cruz (FC Freienbach), Kedy Steven Bonsu (FC Thalwil), Salen Dzaferi (FC Thalwil), Noel Baumann (FC Thalwil), Youssouph Djitte Keita (FC Dietikon II)
FC Oetwil-Geroldswil
Trainer: Leonel Romero
Zugänge: Danijel Stefanovic (FC Dietikon), Can Bozkir (FC Töss), Fabio Rodriguez Medina (FC Dietikon), Leon Can Bianchini (FC Wil II), Miguel Peralta (FC Schönenwerd Niedergösgen), Ronaldo Itoko Bondoy (FC Rotkreuz)
Abgänge: Pete Stäger (Pause/Militär), Aimen Zouaoui (2. Mannschaft), Giandomenico Tanzillo (Pause), Janic Stähelin (2. Mannschaft), Yllzon Dema (FC Regensdorf II), Marco Rago (FC Kilchberg-Rüschlikon), Nikola Arsic (FC Glattbrugg)
FC Red Star Zürich II
Trainer: Laszlo Szijjarto
Zugänge: Marc Basoglu (Pause), Ramon Roth (FC Wettswil-Bonstetten II), Chamba Yondhen (FC Wettswil-Bonstetten II), Til Huber (FC Red Star Zürich), Andri Schärer (FC Red Star Zürich), Gil Baier (FC Red Star Zürich), Mustafa Dogan (FC Red Star Zürich), Sebghattullah Sarabi (FC Red Star Zürich)
Abgänge: Giuliano Gargiulo (Senioren), Alessandro Gusmini (FC Affoltern a/A), Paul Scheidegger (Pausiert), Nemanja Simic (FC Dietikon II), Marco Schmid (FC Red Star Zürich), Marcel Meierhofer (FC Red Star Zürich), Noah Mohammed (FC Uster), Alexandre Dupont (Ausland), Brian Schiegg (FC Red Star Zürich), Sasha Blaser (FC Red Star Zürich), Eni Hoxha (FC Red Star Zürich), Erkut Sutas (FC Red Star Zürich)
FC Regensdorf
Trainer: Beat Studer
Zugänge: Albion Krasniqi (FC Spreitenbach)
Abgänge:
FC Unterstrass
Trainer: Pascal Müller
Zugänge: Albert Miller (FC Oerlikon/Polizei), Siro Christen (FC Zürich-Affoltern), Fidel Romer (zuletzt Chur 97)
Abgänge: Nils Voggensperger (FC Concordia LS), Stan Freid (Ausland), Benjamin Chatellier (Frankreich), Cornel Bandli (SV Höngg)
FC Urdorf
Trainer: Manuel Leite Correia
Zugänge:
Abgänge: Kevin Stojanov (FC Engstringen), Christian Romano (FC Schlieren)
FC Wädenswil
Trainer: Francesco Pappone
Zugänge: Nico Del Pilato (FC Thalwil), Siro Sacconi (FC Thalwil), Zek Gjocaj (FC Lachen/Altendorf), Blerton Avdyli (FC Lachen/Altendorf)
Abgänge: Michael Akinrinmade (FC Sursee), Marc Betschart (FC Oetwil-Geroldswil II)
FC Wiedikon
Trainer: Marco Suppa
Zugänge:
Abgänge: Dylan Kadi (FC Uster), Ivan Bonfardin (FC Uitikon)
FC Wollishofen
Trainer: Enis Ljatifi
Zugänge: Jonas Ziegler (FC Red Star Zürich), Lukikenga Koko (SC YF Juventus II), Nik Meili (SV Höngg II)
Abgänge: This Kühne (FC Wollishofen II), Bryan Saracino (FC Langnau a/A)
SC YF Juventus II
Trainer: Piero Bauert
Zugänge:
Abgänge: Nikola Dordevic (FC Töss), Emirhan Kaya (FC Glattbrugg), Kaan Kaya (FC Glattbrugg), Gabriel Cima Gomes (FC Seefeld II), Baki Sari (FC Thalwil), Hüseyin Eralp (FC Glattbrugg), Haris Samardzic (FC Klingnau), Lukikenga Koko (FC Wollishofen)
SV Höngg II
Trainer: Stephan Schäuble
Zugänge: Mischa Jampen (FC Rafzerfeld), Mario Gubler (SV Höngg), Loris Busin (FC Blue Stars ZH), Mattia Rapino (FC Rafzerfeld)
Abgänge: Noah Baron (Pause), Maurice Engelberger (Rücktriitt), Lars Mathys (Pause), Abdul Kamara (?), Davide Velardi (SV Höngg), Nik Meili (FC Wollishofen), Felip Wiesendorf (SC Cham II)
SV Rümlang
Trainer: Getoar Sallauka
Zugänge: Enit Sadiku (FC Brüttisellen-Dietlikon), Fabio Borges Carvalho (FC Bülach), Kristijan Djuric (FC Oerlikon/Polizei), Kristijan Djuric (FC Oerlikon/Polizei), Sorel Chemin (Frankreich), Tyrese Laurence (FC Schwamendingen)
Abgänge: Daniel Neves Gomes (FC Koblenz), Hasan Coskun (FC Embrach)
