Aufsteiger Ruderting fegt Bayernligaabsteiger Amicitia vom Platz

Am 2. Spieltag der Landesliga sorgte Frauenbiburg nach einem 0:2-Rückstand gegen Überacker noch für eine Punkteteilung. Ruderting feierte den ersten Saisonsieg gegen Bayernligabsteiger Amicitia, während Alburg auch im zweiten Spiel ohne Zählbares blieb.
Im ersten Heimspiel der Saison gegen Überacker hatten sich die Frauenbiburgerinnen fest vorgenommen, die ersten drei Punkte einzufahren. Am Ende stand jedoch erneut ein Unentschieden auf der Anzeigetafel. Angesichts des zwischenzeitlichen 0:2-Rückstands dürfte das Remis für die Niederbayerinnen dennoch zufriedenstellend sein. Die Treffer für Frauenbiburg erzielten Carla Bronheim in der 62. Minute und Nadine Harbich in der 83. Minute.
Thomas Jost (Trainer SV Frauenbiburg): „In der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel, in dem der Gegner einfach effektiver war und deshalb auch verdient mit 1:0 in Führung gegangen ist. Wir haben es leider verpasst, unsere Chancen zu nutzen. Nach der Pause waren wir dann die klar überlegene Mannschaft, aber Überacker blieb durch ihr gutes Umschaltspiel stets gefährlich und hat so auch das 2:0 erzielt. Danach haben wir Moral gezeigt, das absolut verdiente 2:1 gemacht und schließlich noch den Ausgleich erzielt. Unter dem Strich sind wir etwas zu spät aufgewacht, aber wenn man 0:2 zurückliegt, muss man mit einem Punkt auch zufrieden sein.“
Einen eindrucksvollen Heimauftakt legten die Rudertingerinnen hin. Der Aufsteiger präsentierte sich von Beginn an hellwach und nutzte seine Chancen konsequent. Gegen den Bayernligabsteiger Amicitia München setzten die Gastgeberinnen ein echtes Ausrufezeichen und entschieden das Topspiel deutlich mit 6:1 für sich. Mit diesem überzeugenden Sieg sicherte sich Ruderting nicht nur die ersten drei Punkte der Saison, sondern zeigte zugleich, dass man in der Landesliga absolut konkurrenzfähig ist.
Lisa Stiller (Teammanagerin FC Ruderting II): „Wir sind sehr gut ins Spiel gestartet und haben uns mit zwei frühen Treffern belohnt. Danach haben wir etwas das Tempo rausgenommen, ohne die Kontrolle zu verlieren. Mit dem schnellen 3:0 nach der Pause war die Richtung dann klar vorgegeben. Auch wenn Amicitia nochmal ein paar Möglichkeiten hatte, war unser Sieg letztlich ungefährdet. Insgesamt ein starker Heimauftakt, auf dem wir aufbauen können.“
Für Alburg gibt es bisher in dieser Saison noch nichts Zählbares zu vermelden: Nach zwei Spielen stehen zwei Niederlagen zu Buche. Dennoch bleibt Trainerin Mittrop optimistisch und blickt zuversichtlich auf die kommenden Begegnungen.
Nina Mittrop (Trainerin FC Alburg): „Natürlich sind wir enttäuscht, aber es war eine verdiente Niederlage. Wir hatten keinen richtigen Zugriff im Spiel, auch wenn wir ein, zwei Chancen hatten. Die rote Karte war unglücklich, weil es dadurch nicht leichter für uns wurde, aber auch mit elf Spielerinnen wäre die Niederlage verdient gewesen. Jetzt heißt es: Mund abputzen und beim nächsten Mal wieder angreifen.“