Aufsteiger Ruderting fegt Bayernligaabsteiger Amicitia vom Platz

Im ersten Heimspiel der Saison gegen Überacker hatten sich die Frauenbiburgerinnen fest vorgenommen, die ersten drei Punkte einzufahren. Am Ende stand jedoch erneut ein Unentschieden auf der Anzeigetafel. Angesichts des zwischenzeitlichen 0:2-Rückstands dürfte das Remis für die Niederbayerinnen dennoch zufriedenstellend sein. Die Treffer für Frauenbiburg erzielten Carla Bronheim in der 62. Minute und Nadine Harbich in der 83. Minute.



Thomas Jost (Trainer SV Frauenbiburg): „In der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel, in dem der Gegner einfach effektiver war und deshalb auch verdient mit 1:0 in Führung gegangen ist. Wir haben es leider verpasst, unsere Chancen zu nutzen. Nach der Pause waren wir dann die klar überlegene Mannschaft, aber Überacker blieb durch ihr gutes Umschaltspiel stets gefährlich und hat so auch das 2:0 erzielt. Danach haben wir Moral gezeigt, das absolut verdiente 2:1 gemacht und schließlich noch den Ausgleich erzielt. Unter dem Strich sind wir etwas zu spät aufgewacht, aber wenn man 0:2 zurückliegt, muss man mit einem Punkt auch zufrieden sein.“





