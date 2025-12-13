Aufsteiger Rhenania Hochdahl hat „Geschmack auf mehr“

Zuletzt kassierten die Gastgeber eine bittere 0:4-Pleite in Kalkum-Wittlaer, siegten eine Woche zuvor gegen den Tabellenvierten ASV Mettmann noch mit 4:2. „Wir schauen in erster Linie auf uns und unsere positiven Leistungen der vergangenen Wochen. Nur zwei der letzten sechs Spiele gingen verloren, viermal waren wir der Sieger. Eine Zwischenbilanz, auf die wir durchaus stolz sein können. Jetzt wollen wir auch am Sonntag eine überzeugende Leistung abliefern“, strahlt Peter Burek Zuversicht aus. Der SCR-Chefcoach überträgt den Optimismus und sein Engagement auch auf die Mannschaft. Der 48-jährige Übungsleiter registriert mit Genugtuung, dass seine Jungs sich immer besser an das höhere Niveau in der Bezirksliga gewöhnen.

Dass bei einem Aufsteiger nicht alles von heute auf morgen funktioniert haben die Verantwortlichen wie Burek selbst, Co-Trainer Mursel Zabeli und der Sportliche Leiter Ismet Zabeli von Saisonbeginn an akzeptiert. Jetzt scheint das Team auf dem richtigen Weg, belohnt sich für seine intensive Arbeit in den Übungseinheiten sonntags mit Punkten auf dem Platz. Einen Spieltag vor dem Ende der Hinrunde stehen die Rhenanen mit 16 Punkten auf Rang 14. Die Süder belegen mit 24 Zählern Platz neun. Trotz der unterschiedlichen Ausgangslage wollen die Rhenanen etwas mitbringen von der anderen Rheinseite. Peter Burek: „Die letzten Erfolge machen Geschmack auf mehr. Das wollen die Jungs auch im letzten Spiel des Jahres beweisen.“

Der Trainer bangt noch um den Einsatz von Mittelfeldmann Walli Papadopoulos (Knieprobleme). Dessen Kollege Christian Niebel muss mit dem in Kalkum vom Platz gestellten Ahghas Newton (27) einen Leistungsträger in der Abwehr ersetzen.