Aufsteiger Rhenania Hochdahl erwartet SC Unterbach

SC Rhenania Hochdahl – SC Unterbach. Seit dem vergangenen Sonntag, nach dem 6:2-Erfolg beim Rather SV, ist er fix, der Aufstieg des SC Rhenania in die Bezirksliga. Aber damit ist die Mission der Hochdahler in der Kreisliga A noch nicht beendet.

„Wir wollen als Tabellenerster und damit als Meister eine Liga höher gehen. Dazu zählt auch, dass wir nicht nur am Sonntag, sondern auch eine Woche später bei Hilden 05/06 gewinnen“, betont Peter Burek. Der Coach und seine Jungs freuten sich besonders, dass ihnen Erkraths Bürgermeister Christoph Schultz bereits kurz nach Spielende in Rath Glückwünsche zum Aufstieg übermittelte.

Stolz auf das Geleistete

Burek, vor Saisonbeginn vom ASV Mettmann gekommen, ist stolz darauf, was da in den vergangenen Monaten an der Grünstraße geleistet wurde. Dazu trugen sie alle im Umfeld der Mannschaft bei. In erster Linie das kickende Personal, aber auch das Trainerduo Peter Burek und Mursel Zabeli, der „Staff“ und schließlich auch die treuen Fans, die ihr Team immer toll unterstützten. Mit denen soll gemeinsam gefeiert werden. Am Sonntag, wenn das letzte Heimspiel beendet ist. Der Anpfiff zuvor erfolgt um 15.30 Uhr.