Aufsteiger Rhenania glänzt im Testspiel mit einem Sechser-Pack

Hochdahl nahm gleich das Heft in die Hand. Mit einem vom gegnerischen Torhüter an Tobias Schössler verursachten und von VfB 03 Hilden II-Zugang David Szewczyk verwandelten Foulelfmeter (10.) eröffnete der SCR das muntere Toreschießen. Sieben Minuten später traf „Heimkehrer“ Arbnor Alija mit einem abgefälschten Distanzschuss zum 2:0. Heiligenhaus, in der Defensive oft vor Probleme gestellt, hatte Glück, dass Nuri Gülmez nur den Querbalken traf (26.). Die bis dahin beste Chance der Gäste, einen Flachschuss (32.), parierte Keeper Daniel Mazikowski.

Ardian Duraku, bei dem im Mittelfeld die Fäden zusammen liefen, sorgte dann mit einem sehenswerten Schuss aus der zweiten Reihe (36.) für den Pausenstand. Und der Aufsteiger legte in Hälfte zwei nach. Der Ex-Unterbacher Oliver Krizanovic stellte per Strafstoß (49.), erneut nach Foul an Schössler, auf 4:0. Mit dem 5:0, einem technisch perfekt ausgeführten Heber von Zugang Wally Papadopoulos (VfB 03 Hilden II) auf Zuspiel von Tobi Schössler, schien der Torhunger des Bezirksligaaufsteigers erst einmal gestillt. „Bis dahin haben die Jungs das richtig gut gemacht. Da war phasenweise schon ein Klassenunterschied zu erkennen. Nach zahlreichen Wechseln ging ein wenig der Spielfluss verloren, obwohl die herein gekommenen Jungs ihre Sache auch ordentlich machten“, bilanzierte Hochdahls Trainer Peter Burek. Ganz am Ende, die Hochdahler ließen zuvor noch die ein oder andere Chance zur Resultatsverbesserung liegen, machte Krizanovic per „Abstauber“ (88.) das halbe Dutzend voll.

Härtetest gegen Solingen

Mit einem ganz anderen Kaliber bekommen es die Hochdahler Fußballer am Donnerstag zu tun. Mit der 1. Spvg. Solingen-Wald 03 stellt sich um 20.15 Uhr auf dem Sportplatz Grünstraße ein personell hochkarätig besetzter Landesligaaufsteiger vor. Trainiert werden die Klingenstädter von Daniele Varveri, mit dem Rhenanias Chefcoach Peter Burek bis März 2024 beim ASV Mettmann zusammen arbeitete.

„Das ist ein richtiger Härtetest für unsere Mannschaft. Die Solinger haben eine ganze Reihe von ehemaligen Regionalliga- und Oberligaspieler im Kader. Auch wenn wir Außenseiter sind, wollen wir unseren Fans ein attraktives Spiel bieten“, betont Burek.