Aufsteiger rast auf der Fußball-Achterbahn steil nach oben

Teaser KOL NORD:

MARBURG-BIEDENKOPF/FRANKENBERG - Die SG Versbachtal setzt in der Fußball-Kreisoberliga Nord ihre Achterbahn fort, am Sonntag ging's wieder mal voll Speed raus aus der Talsohle: Mit dem 4:0 in Bromskirchen gelang dem Aufsteiger bereits der vierte Auswärtssieg und der Sprung auf einen Nichtabstiegplatz. Bei der SG Silberg/Eisenhausen macht sich langsam erfolgreiche Konstanz breit: Gegen Amöneburg gelang mit 2:1 der dritte "Dreier" in Serie. Zum fünften Mal in Folge sieglos geblieben ist hingegen der Gladenbacher SC. Gegen den Tabellendritten FSV Cappel wurde aber zumindest ein 1:1 erkämpft, trotz zeitweiliger Unterzahl.