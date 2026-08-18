Aufsteiger Pattensen führt nach 6:1 gegen Godshorn die Landesliga an Nach dem zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel steht der TSV Pattensen an der Spitze der Landesliga Hannover. Der TSV Godshorn ist nach zwei Spieltagen Tabellenletzter. von SN · Heute, 20:45 Uhr · 0 Leser

Archivbild TSV Pattensen – Foto: Sascha Drenth

Der Aufsteiger TSV Pattensen gewann am 2. Spieltag beim TSV Godshorn mit 6:1. In einem Instagram-Post bezeichnete der TSV Pattensen die Leistung als sehr guten Auftritt.

Nach nicht einmal drei Minuten hatte die Gäste die erste große Möglichkeit. Florian Buschold holte im gegnerischen Strafraum einen Elfmeter heraus, doch Pattensen vergab die Chance zur Führung. Im Gegenzug führte eine Uneinigkeit beim eigenen Zuspiel zum 0:1 durch Leon Wontorra in der 8. Minute. Edwin Hertel erzielte in der 18. Minute den Ausgleich. Kurz vor der Pause belohnte Darius Marotzke den Aufwand des TSV und traf in der 42. Minute zum 2:1-Halbzeitstand.