Aufsteiger Pattensen führt nach 6:1 gegen Godshorn die Landesliga an

Der Aufsteiger TSV Pattensen gewann am 2. Spieltag beim TSV Godshorn mit 6:1. In einem Instagram-Post bezeichnete der TSV Pattensen die Leistung als sehr guten Auftritt.
Nach nicht einmal drei Minuten hatte die Gäste die erste große Möglichkeit. Florian Buschold holte im gegnerischen Strafraum einen Elfmeter heraus, doch Pattensen vergab die Chance zur Führung. Im Gegenzug führte eine Uneinigkeit beim eigenen Zuspiel zum 0:1 durch Leon Wontorra in der 8. Minute.
Edwin Hertel erzielte in der 18. Minute den Ausgleich. Kurz vor der Pause belohnte Darius Marotzke den Aufwand des TSV und traf in der 42. Minute zum 2:1-Halbzeitstand.
Fünf Minuten nach dem Seitenwechsel erhöhte Julian Wöbbecke nach einem schönen Spielzug mit einem direkten Abschluss auf 3:1. Aus Sicht des TSV war die Partie zu diesem Zeitpunkt bereits nahezu entschieden. Til Buchmann erhöhte in der 53. Minute auf 4:1.
Die eingewechselten Luca-Alexander Wagner und Luca Ritzka erhöhten in der Schlussphase weiter. Wagner traf in der 78. Minute zum 5:1, Ritzka stellte in der 84. Minute den 6:1-Endstand her.
Bereits zum Saisonstart hatte Pattensen mit 5:2 gegen Mitaufsteiger SG 74 Hannover gewonnen. Godshorn war dagegen mit einer 0:7-Niederlage beim Oberliga-Absteiger TSV Wetschen in die neue Spielzeit gestartet.