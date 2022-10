Die Paintener Elf (in Blau, hier gegen Pielenhofen) macht bisher eine richtig gute Figur in der neuen Umgebung. – Foto: Klaus Völkl

Aufsteiger Painten rockt die Liga 15. Spieltag: Beratzhausen vor einer Art „Do-or-die-Spiel“ +++ Altmühltalderby dürfte hart umkämpft vonstatten gehen +++ Leader Pielenhofen vor unbequemer Aufgabe

Die „Kellerkinder“ Beratzhausen und Töging eröffnen am Samstag den zweiten Rückrundenspieltag in der Kreisliga 2. Tags darauf stehen sich unter anderem Breitenbrunn und Dietfurt, Hemau und Pielenhofen sowie Undorf und Sinzing gegenüber.

Sa., 22.10.2022, 16:00 Uhr TSV Beratzhausen Beratzhausen SV Töging SV Töging

Hinspiel: 1:4. Im Altmühltal war Schlusslicht Beratzhausen (13., 8 Punkte) klar unterlegen und stand wieder einmal mit leeren Händen da. Nach wie vor ohne Cheftrainer, müssen sich die Spieler auf die Grundtugenden zurückbesinnen. Es geht ums Überleben. Bereits am Samstag begrüßt man Töging (11., 13) zu einem Kellerduell bei sich. Die Gäste benötigen selbst dringend Zählbares, um den Sichtkontakt zum rettenden Ufer nicht zu verlieren.





Hinspiel: 3:1 Ligawechsler SC Lorenzen (8., 18) hat im bisherigen Saisonverlauf schon unter Beweis gestellt, dass er es auch gegen die „Großen“ der Liga aufnehmen kann. Selbstbewusst geht die Elf von Trainer Stephan Besold die schwere Aufgabe gegen den Zweiten Pirkensee-Ponholz (25). Die Niederlage in Painten hat PiPo natürlich überhaupt nicht geschmeckt, nun gilt's, zu Hause in die Spur zurückzufinden.





So., 23.10.2022, 15:15 Uhr ASV Undorf ASV Undorf SC Sinzing SC Sinzing

Hinspiel: 2:0 (Sportgerichtswertung). Auch wenn ihm die Punkte im Nachhinein am grünen Tisch zugesprochen wurden – der ASV (6., 19) legte im jüngsten Duell mit Sinzing einen der schwächsten Auftritte bisher hin. Diesmal möchte er es besser machen. Die beiden Remis zuletzt waren weder Fisch noch Fleisch. Der Sinzinger Elf (10., 16) dürfte die Heimniederlage gegen Hemau – mit viel Latten-Pech – noch wurmen. Sie könnte bei einem Dreier tabellarisch an Gegner Undorf vorbeiziehen und sich gleichzeitig ein kleines Polster auf die Abstiegszone aneignen.





So., 23.10.2022, 15:15 Uhr ASV Holzheim 1963 ASV Holzheim SG Painten SG Painten

Hinspiel: 3:5. Ohne Angst vorm Favoriten und mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung, kam Painten (3., 22) zum doch überraschenden Heimtriumph über den bisherigen Tabellenführer aus. Als Aufsteiger steht man exzellent da. Es wartet also ein höchst unbequemes Heimspiel für den abstiegsbedrohten und heimschwachen ASV Holzheim (12., 11), der jedoch zwei seiner bisher drei Saisonsiege aus den vergangenen drei Matches ziehen konnte.





So., 23.10.2022, 15:15 Uhr SV Breitenbrunn Breitenbrunn TSV Dietfurt Altmühl TSV Dietfurt

Hinspiel: 2:2. Eng umkämpft waren die letzten Aufeinandertreffen der beiden Lokalrivalen eigentlich immer. 2018 ging's sogar in der ersten Runde der Bezirksliga-Relegation gegeneinander. Und auch für Sonntag ist ein Favorit beileibe nicht auszumachen. Beide Mannschaften krebsen mit je 19 Zählern im Tabellenmittelfeld herum. Das Momentum spricht ganz leicht für den TSV, der jedoch auswärts noch nicht auf Touren gekommen ist. Dafür weist auch Breitenbrunn eine negative Heimbilanz auf. Im Grunde ist das alles egal, Derbys haben ja immer ihre eigenen Gesetze.





Hinspiel: 2:3. Dem knappen Heimerfolg gegen Breitenbrunn sowie dem Ponholzer Patzer sei Dank, ist Pielenhofen-Adlersberg (1., 28) nun wieder (alleiniger) Tabellenführer. Damit das so bleibt, forciert das Huber-/Schneider-Team in Hemau beim Neuntplatzierten (16) den nächsten Dreier an. Doch Vorsicht: Die Gastgeber sind seit vier Spielen unbesiegt (1/3/0).