Aufsteiger Ottensen hat nichts zu melden

Der FC begann sehr druckvoll, lief vorne gut an und verunsicherte die Gäste im Spielaufbau. "So entstanden auch unsere ersten beiden Tore. Wir gingen früh drauf, erkämpften den Ball und trafen, zwei schöne Tore. Ottensen war damit sichtlich überfordert. Nach 20 Minuten verloren wir allerdings komplett den Faden. Das sprach Bernd Meyer in der Halbzeit an und danach wurden wir wieder besser", meinte FC-Betreuer Andreas Wilhelmi. Verstärkt wurden die Hausherren durch die Herren Ü30-Spieler Jan-Luca Helmke und Lars Völker. Letzter sorgte dann auch nach knapp einer Stunde mit dem 3:0 für die Entscheidung. "Die beiden führten unser junges Team gut", so der FC-Betreuer.

Ottensen bricht auseinander

Nachwuchsspieler Jorve Duhn gelang mit dem 4:0 bereits der 2. Saisontreffer. Seinen Dreierpack schnürte Ismail Topcu, der damit das Duell der beiden bisherigen Topstürmer gegen Ottensens Ahmed Radi um Längen gewann und mit 10 Treffern jetzt allein auf Platz 1 steht. "Wir waren insgesamt mit der Leistung zufrieden", sagte Andreas Wilhelmi.

Schiedsrichter: Christian Peters

Tore: 1:0 Ismail Topcu (5.), 2:0 Louis Heinsohn (11.), 3:0 Lars Völker (57.), 4:0 Jorve Duhn (76.), 5:0 Ismail Topcu (79.), 6:0 Ismail Topcu (85.).