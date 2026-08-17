Aufsteiger Neuwerk feiert Auftaktsieg gegen Amern – Nettetal verliert

Die Sportfreunde Neuwerk feiern einen gelungenen Auftakt – Foto: Markus Verwimp

Die Vorbereitung ist beendet und auch in der Landesliga Niederrhein rollt seit diesem Wochenende wieder der Ball. In Gruppe 1 sind erneut einige Teams aus Mönchengladbach und Viersen mit dabei.

Neuwerk erwischte den besseren Start und kam früh zu ersten Möglichkeiten. Nach einer knappen Viertelstunde trafen die Gastgeber die Latte. Wenig später durften die Neuwerker kurz jubeln, doch der Treffer wurde wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt. Die Mannschaft von Trainer Dony Karaca war in der Anfangsphase insgesamt zielstrebiger und setzte Amern immer wieder unter Druck. Die Gäste benötigten dagegen einige Zeit, um richtig in die Partie zu finden. Vor allem in der Anfangsphase leistete sich Amern einige einfache Fehler im Spielaufbau und ermöglichte dem Aufsteiger aus Neuwerk dadurch gefährliche Situationen. Nach der ersten Trinkpause kam Amern besser ins Spiel. Sie hatten nun längere Ballbesitzphasen, blieb im letzten Drittel aber zu harmlos.

Die Sportfreunde 06 Neuwerk haben einen gelungenen Einstand in die neue Saison gefeiert. Der Aufsteiger setzte sich am ersten Spieltag mit 1:0 (0:0) gegen die VSF Amern durch und durfte damit direkt zum Auftakt die ersten drei Punkte bejubeln. Das entscheidende Tor erzielte Lasse Buschmann unmittelbar nach der Pause per Kopf.

Neuwerk nutzte direkt nach dem Seitenwechsel eine seiner Möglichkeiten. Emmanuel Adu setzte sich auf der Außenbahn durch und brachte den Ball präzise in den Strafraum. Dort stand Lasse Buschmann goldrichtig und köpfte die Flanke zum 1:0 ins Tor. Für Neuwerk war es ein Auftakt nach Maß in die zweite Halbzeit. Amern musste anschließend mehr für die Offensive tun, doch die Gastgeber verteidigten konzentriert und diszipliniert. Neuwerk arbeitete viel gegen den Ball und ließ den Gästen nur wenig Raum in Tornähe. Rund zehn Minuten vor dem Ende rückte dann Amerns Torhüter Ilyas El Edghiri in den Mittelpunkt. Nach einem vermeintlichen Foulspiel an Aron Nasufi entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß. Özgür Sezgin trat für Neuwerk an, scheiterte jedoch vom Elfmeterpunkt an El Edghiri. Wenig später durfte sich der Amerner Schlussmann erneut auszeichnen und parierte einen Distanzschuss von Tom Schlesiger stark.

„Ich bin mega zufrieden. Im ersten Spiel direkt drei Punkte zu holen und dabei auch noch souverän aufzutreten, ist natürlich ein sehr guter Auftakt“, sagte Neuwerks Trainer Dony Karaca. Seine Mannschaft habe vor allem gegen den Ball überzeugt. „Wir sind sehr viel gelaufen, haben sehr viel gegen den Ball gearbeitet und waren dabei diszipliniert. Das war als Mannschaft wirklich sehr gut.“

Amerns Trainer Dennis Homann erkannte die Niederlage an. „Am Ende ist die Niederlage aufgrund des Chancenplus von Neuwerk verdient“, sagte er. Vor allem in der Anfangsphase habe seine Mannschaft Probleme gehabt. „Wir kommen nicht gut ins Spiel und ermöglichen dem Gegner durch einfache Fehler Chancen.“ Nach der Trinkpause sei Amern besser geworden, doch im Angriff fehlte weiterhin die nötige Konsequenz. Beim Gegentor sah Homann zudem vermeidbare Fehler: „Wir müssen die Flanke verhindern und beim Kopfball näher dran sein. Der Spieler kann den Ball im Fünfmeterraum praktisch unbedrängt köpfen.“

Traumtor für Mennrath

Der SC Victoria Mennrath ist mit einem 3:1-Erfolg beim SV Biemenhorst erfolgreich in die neue Landesliga-Saison gestartet und hat damit zugleich dem neuen Trainer Mike Schmalenberg einen gelungenen Einstand beschert. Nach dem 0:1-Rückstand drehten Paul Szymanski, Marko Mitrasinovic und Noah Kubawitz die Partie noch zugunsten der Gäste. Für das Highlight des Spiels sorgte allerdings Kubawitz in der 87. Minute: Sein Treffer fiel aus mehreren Metern hinter der Mittellinie und dürfte damit ohne Weiteres in die Kategorie „Tor des Monats“ – wenn nicht sogar „Tor des Jahres“ – fallen.

Der ASV Süchteln musste sich derweil beim 1. FC Lintfort mit einem 1:1 begnügen. Leonit Popova hatte die Gäste in der 56. Minute per Kopf in Führung gebracht, ehe Abdoulaye Sall vier Minuten vor dem Ende noch zum Ausgleich traf.

Der SC Union Nettetal ist hingegen mit einer Niederlage in die Saison gestartet. Beim VfB Homberg, der nach dem Abstieg aus der Oberliga neu in der Landesliga ist, unterlag die Mannschaft mit 1:2. Florian Wolters brachte Nettetal in der 19. Minute per Kopf nach einer Ecke von Chisato Suda in Führung. Nach der Pause drehte Homberg die Partie durch einen Doppelpack von Marcio Jordan Blank (65./90.+1).