Aufsteiger Neuperlach als Schießbude

Das könnte ein Torfestival werden: Am Sonntag (13.30 Uhr) gastiert der Bayernliga-Absteiger TSV Grünwald beim Landesliga-Aufsteiger SV Neuperlach. Beide Teams können nach den ersten drei Partien mit ihrer Defensive nicht zufrieden sein, während die jeweilige Trefferquote vorne ganz ordentlich ist.

Der Neuling aus Neuperlach hat mit 16 Gegentoren bislang mit Abstand die meisten der Konkurrenz kassiert. Auswärts verlor der SVN mit 2:8 in Karlsfeld und 2:6 in Freilassing, daheim gab es hingegen einen überraschenden 4:2-Erfolg gegen den FC Unterföhring, der allerdings nur mit neun Mann zu Ende spielte, trotzdem etliche Chancen herausspielte - und vergab. „Wenn man die Gegentore anschaut, könnte man meinen, dass die Neuperlacher hinten bröcklig sind. Aber sie haben gute Kicker drin“, warnt Grünwalds Trainer Sebastian Koch. „Man darf solche Mannschaften absolut nicht unterschätzen.“ Einen der guten Kicker beim Aufsteiger kennt man in Grünwald bestens: Alexander Rojek wechselte vor der Saison von der Keltenstraße in den Münchner Südosten. Und er verwandelte gegen Unterföhring bereits einen seiner gefürchteten Freistöße.

Vorsicht ist also geboten bei den Grün-Weißen, denn so richtig sattelfest präsentierten sie sich selbst bisher auch noch nicht: „Wir haben in den ersten drei Spielen sieben Gegentore bekommen. Unser oberstes Ziel ist es, erstmal die Null zu halten“, sagt Koch und präzisiert: „In der Rückwärtsbewegung fehlt uns teilweise die Konzentration, in entscheidenden Momenten lassen wir die letzte Konsequenz vermissen. Und die individuellen Fehler, die uns leider seit dem ersten Spieltag begleiten, kosten uns regelmäßig Punkte. Das müssen wir dringend abstellen.“

Grünwalder Trainer sieht viele positive Ansätze

Trotzdem ist der Coach nach vier Punkten aus drei Spielen zuversichtlich. „Ich sehe viele positive Ansätze, auf die wir aufbauen können. Vor allem, was unsere Offensivstruktur betrifft.“ Gerade die Jungen machen ihm Freude: „Sie ziehen gut mit und haben uns durch die ersten drei Spiele getragen“, sagt er mit Blick auf den 17-jährigen Milan Zargar und den 18-jährigen Laris Stjepanovic. Zuletzt beim 3:3 gegen den TSV Kastl traf Zargar einmal, Stjepanovic zweimal, es waren seine Saisontreffer drei und vier. „Laris gibt uns neue Optionen, neue Energie und er hat sich das alles durch harte Arbeit verdient. Wenn er so weitermacht, wird er für uns ein sehr wichtiger Spieler. Ich freue mich auf seinen weiteren Weg“, schwärmt Koch vom ehemaligen Ingolstädter, der sich in Neuperlach auf neue Unterstützung freuen darf, denn Top-Angreifer David Halbich ist aus dem Urlaub zurück, ebenso wie der routinierte Verteidiger Clemens Kubina.

Beide sind laut Koch gleich eine Option für die Startelf: „Bei Kubina mache ich mir von der Fitness her gar keine Sorgen, denn er ist Athletiktrainer. Er ist am Mittwoch ins Training eingestiegen und hilft uns gerade erfahrungstechnisch weiter. Und auch Halbich hat sich fit gehalten. Bei ihm freuen wir uns sehr, dass er zurückkommt mit seinen offensiven Qualitäten.“

Auch David Wörns ist wieder im Lande, hinter seinem Einsatz steht aber noch ein Fragezeichen wegen Knieproblemen.