Aufsteiger mit nächsten Erfolgen ? – Weiße Elf hofft auf erste Punkte

Nach einem ereignisreichen Auftakt in der Bezirksliga Weser-Ems 3 steht nun der zweite Spieltag bevor und der verspricht erneut reichlich Spannung. Die SG Freren will nach dem Pokalerfolg auch in der Liga gegen den starken ASV Altenlingen nachlegen, während Aufsteiger Sparta Werlte bei Vorwärts Nordhorn II den nächsten Coup landen möchte. Auch der VfL Emslage peilt gegen Concordia Emsbüren die ersten Punkte an und Weiße Elf Nordhorn hofft nach dem Fehlstart auf Wiedergutmachung gegen die Sportfreunde Schwefingen. Hier für euch alle Begegnungen des zweiten Spieltages in der Übersicht