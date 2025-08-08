Aufsteiger mit nächsten Erfolgen ? – Weiße Elf hofft auf erste Punkte

Nach einem ereignisreichen Auftakt in der Bezirksliga Weser-Ems 3 steht nun der zweite Spieltag bevor und der verspricht erneut reichlich Spannung. Die SG Freren will nach dem Pokalerfolg auch in der Liga gegen den starken ASV Altenlingen nachlegen, während Aufsteiger Sparta Werlte bei Vorwärts Nordhorn II den nächsten Coup landen möchte. Auch der VfL Emslage peilt gegen Concordia Emsbüren die ersten Punkte an und Weiße Elf Nordhorn hofft nach dem Fehlstart auf Wiedergutmachung gegen die Sportfreunde Schwefingen. Hier für euch alle Begegnungen des zweiten Spieltages in der Übersicht
Nachdem der erste Spieltag für die SG Freren nicht von Erfolg gekrönt war, fand die Mannschaft von Florian Hoff im Pokalspiel gegen Olympia Laxten die passende Antwort und zog in die nächste Runde ein. Dieser Schwung soll nun mit in die Partie gegen Altenlingen genommen werden. Einfach dürfte es gegen die Gäste allerdings nicht werden, denn der ASV zeigte im ersten Spiel gegen den Landesligaabsteiger Bad Bentheim die ganze Qualität und siegte mit 4:2.
Nach der Pokalniederlage gegen die SG Freren startet Olympia Laxten nun auch in die Bezirksligasaison und trifft im ersten Heimspiel auf den Aufsteiger SV Veldhausen 07. Die anreisenden Gäste gingen zwar aus dem Auftaktspiel gegen Neuenhaus ohne Punkte raus, verkauften sich aber keineswegs chancenlos. Es wird spannend zu sehen, wie die Neuling nun gegen die erfahrenen Laxtener agiert.
Neuenhaus feierte einen gelungenen Ligastart gegen Veldhausen und will nun im ersten Heimspiel gegen den SV Langen an dem Erfolg anknüpfen. Die Gäste unterlagen zuletzt in einer turbulenten Partie mit 3:6 der Reserve von Spelle-Venhaus. Beide Teams verfolgen in dieser Spielzeit das Ziel des frühzeitigen Klassenerhalts.
Die Partie wurde bereits am Mittwoch ausgetragen.
Die Zweitvertretung von Vorwärts Nordhorn erkämpfte sich am ersten Spieltag einen Punkt gegen den Vizemeister Union Lohne und hat nun im Heimspiel die Chance auf den ersten Dreier der Saison. Anreisen tut allerdings in Form von Sparta Werlte ein Aufsteiger, der beim Ligaauftakt gegen Emslage gezeigt hat, was in ihm steckt – vor heimischer Kulisse siegte das neue Gesicht mit 3:0.
Gegen Sparta Werlte gab es für den VfL Emslage nichts zu holen, das soll sich jetzt gegen den nächsten Aufsteiger Emsbüren ändern. Die Gäste dürften allerdings ebenfalls eine sehr unangenehme Aufgabe darstellen – iim Heimspiel gegen Weiße Elf Nordhorn überzeugte die Concordia auf ganzer Linie und siegte mit 4:0.
Den Ligastart hatte sich Weiße Elf Nordhorn wohl ganz anders vorgestellt. Nach der herben Klatsche gegen Concordia Emsbüren soll es gegen die Sportfreunde Schwefingen nun die ersten Punkte geben. Aber auch dieses Spiel wird alles andere als leicht, denn Schwefingen sorgte zuletzt beim 5:2-Sieg über Freren für Aufsehen.