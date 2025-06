Aufsteiger mit Kür zum Abschluss und Regensdorf wieder Dritter

Saison-Finale in der 2. Liga, Gruppe 1. In der letzten Runde kam es zu folgenden Resultaten: Adliswil besiegt YF Juventus 2 4:1, Red Star ZH 2 schlägt Höngg 2 1:0, Zürich City demontiert Oerlikon/Polizei 7:2, Horgen holt den Sieg gegen Wettswil-Bonstetten 2 mit 4:3, Unterstrass und Wiedikon trennen sich 1:1-Unentschieden, Regensdorf gewinnt gegen Wädenswil 4:2 und Oetwil-Geroldswil bezwingt Urdorf 5:2.

Aufsteiger lässt sich mit Kantersieg feiernAuf dem Papier war die Partie Zürich City SC gegen den FC Oerlikon/Polizei mehr als nur eine klare Geschichte. Der bereits aufgestiegene Leader gegen die bereits das bereits als Absteiger feststehende Schlusslicht. Das beste Heimteam gegen die schlechteste Auswärtstruppe . Vor der Partie trennten Zürich City und Oerlikon tabellarisch zudem satte 40 Punkte. Aber Vorsicht mit Statistiken - das Hinspiel endete 1:1-Unentschieden.An diesem Abend sollten die Statistiker aber Recht behalten und die Zuschauer des Aufsteigers durften ihre Helden beim klaren 7:2-Erfolg gebührlich feiern.Matchwinner Lazri legt Grundstein für 3. RangSollte der FC Regensdorf sein Spiel gegen den FC Wädenswil gewinnen würde man voraussichtlich den dritten Schlussrang der Vorsaison wiederholen. Aufgrund der bisherigen Rückrunde eigentlich nur Formsache.Standesgemäss gingen die Hausherren in der 19. Minute in Führung. Mikel Lazri traf mit seinem 15. Saisontor zum 1:0. Die Gäste reagierten nach einer guten halben Stunde mit dem Ausgleich durch Linus Meroni . Noch vor der Pause legten das Heimteam und Lazri nach und stellten auf 2:1. Kurz nach Wiederanpfiff erzielte Daniel Häfeli das 3:1. Der 20. Saisontreffer für den Mittelfeld-Spieler. Als Lars Rauber in der 67. Minute zum 4:1 traf, war die Partie entschieden. Der Anschlusstreffer durch Luan Mehnert in der 76. Minute war lediglich Resultatkosmetik.Mit dem Heimsieg beendet Regensdorf die Saison wie im Vorjahr auf dem dritten Rang. Wädenswil schliesst als bester Aufsteiger auf dem 6. Rang ab.Klarer Heimsieg für Vize-MeisterZum Saisonabschluss kam es auf dem Fussballplatz Werd noch zum Spitzenspiel zwischen dem 2. FC Oetwil-Geroldswil und dem 3. FC Urdorf . Beide Teams bisher mit einer starken Rückrunde . Während das Heimteam die beste Rückrunden-Mannschaft stellt, sind die Gäste als einziges Team im neuen Jahr noch ungeschlagen.In Oetwil musste sich Urdorf zum ersten Mal geschlagen geben. Die Gäste verlieren mit 5:2 und werden tabellarisch noch von Regensdorf überholt. Damit beenden die Urdorfer die Saison auf dem 4. Platz. Oetwil ist Vize-Meister, mit sechs Zählern Rückstand zu Aufsteiger Zürich-City.