Aufsteiger messen sich beim TSV Weilimdorf, Young Boys sind Favorit

Der neunte Spieltag der Verbandsliga Württemberg verspricht intensive Partien auf allen Ebenen. Spitzenreiter Young Boys Reutlingen möchte seine Tabellenführung verteidigen, während die Verfolger aus Holzhausen und TSV Berg auf Punktejagd gehen. Auch im Mittelfeld ist Spannung garantiert: Teams wie Dorfmerkingen, Oberensingen und SV Fellbach kämpfen um den Anschluss an die Spitzengruppe. Gleichzeitig stehen Aufsteiger und Abstiegskandidaten unter Druck, wichtige Punkte zu sichern, um ihre Positionen zu stabilisieren.



VfR Heilbronn empfängt Dorfmerkingen, das derzeit auf Rang fünf steht. Beide Mannschaften wollen in diesem Duell Anschluss an die oberen Tabellenränge halten. Heilbronn benötigt einen Sieg, um aus dem Tabellenkeller herauszukommen, während Dorfmerkingen seine erfolgreiche Serie fortsetzen will. VfR Heilbronn empfängt Dorfmerkingen, das derzeit auf Rang fünf steht. Beide Mannschaften wollen in diesem Duell Anschluss an die oberen Tabellenränge halten. Heilbronn benötigt einen Sieg, um aus dem Tabellenkeller herauszukommen, während Dorfmerkingen seine erfolgreiche Serie fortsetzen will.



SV Fellbach trifft auf Hofherrnweiler-Unterrombach. Die Gastgeber wollen nach sieben Spielen ohne Niederlage die Punkte zu Hause behalten und sich im Mittelfeld weiter festsetzen. Hofherrnweiler-Unterrombach kämpft dagegen, um Anschluss an das obere Tabellenmittelfeld zu finden. SV Fellbach trifft auf Hofherrnweiler-Unterrombach. Die Gastgeber wollen nach sieben Spielen ohne Niederlage die Punkte zu Hause behalten und sich im Mittelfeld weiter festsetzen. Hofherrnweiler-Unterrombach kämpft dagegen, um Anschluss an das obere Tabellenmittelfeld zu finden.



Ehingen-Süd empfängt Calcio Leinfelden-Echterdingen. Ehingen-Süd will seine Position im oberen Mittelfeld behaupten, während Calcio Leinfelden-Echterdingen als Abstiegskandidat jeden Punkt benötigt, um die rote Laterne nicht weiter zu festigen. Ehingen-Süd empfängt Calcio Leinfelden-Echterdingen. Ehingen-Süd will seine Position im oberen Mittelfeld behaupten, während Calcio Leinfelden-Echterdingen als Abstiegskandidat jeden Punkt benötigt, um die rote Laterne nicht weiter zu festigen.

Sa., 27.09.2025, 15:30 Uhr TSV Berg TSV Berg FC Holzhausen Holzhausen 15:30 PUSH



TSV Berg trifft auf Holzhausen in einem direkten Duell der Spitzenteams. Beide Mannschaften sind bislang kaum zu stoppen und kämpfen um eine gute Ausgangsposition für die kommenden Wochen. Berg will die Tabellenführung angreifen, Holzhausen die Verfolgerrolle unterstreichen. TSV Berg trifft auf Holzhausen in einem direkten Duell der Spitzenteams. Beide Mannschaften sind bislang kaum zu stoppen und kämpfen um eine gute Ausgangsposition für die kommenden Wochen. Berg will die Tabellenführung angreifen, Holzhausen die Verfolgerrolle unterstreichen.

Sa., 27.09.2025, 15:30 Uhr FC Esslingen FC Esslingen TSG Tübingen TSG Tübingen 15:30 PUSH



FC Esslingen empfängt TSG Tübingen. Esslingen kämpft um jeden Punkt, um dem Tabellenkeller zu entkommen, während Tübingen versucht, seine Position im Mittelfeld zu festigen. Beide Teams werden auf taktische Stabilität achten. FC Esslingen empfängt TSG Tübingen. Esslingen kämpft um jeden Punkt, um dem Tabellenkeller zu entkommen, während Tübingen versucht, seine Position im Mittelfeld zu festigen. Beide Teams werden auf taktische Stabilität achten.

Sa., 27.09.2025, 15:30 Uhr FC Rottenburg Rottenburg TSV Oberensingen Oberensingen 15:30 PUSH



Rottenburg empfängt Oberensingen. Die Gastgeber wollen den Anschluss an das obere Tabellenmittelfeld halten, Oberensingen strebt einen Auswärtssieg an, um die Position in der Spitzengruppe zu verteidigen. Rottenburg empfängt Oberensingen. Die Gastgeber wollen den Anschluss an das obere Tabellenmittelfeld halten, Oberensingen strebt einen Auswärtssieg an, um die Position in der Spitzengruppe zu verteidigen.

Sa., 27.09.2025, 15:30 Uhr TSV Weilimdorf Weilimdorf VfB Friedrichshafen VfB FN 15:30 PUSH



Weilimdorf trifft auf VfB Friedrichshafen. Beide Teams wollen wichtige Punkte sammeln, um die Positionen im Mittelfeld zu stabilisieren und Abstand zu den unteren Tabellenplätzen zu gewinnen. Weilimdorf trifft auf VfB Friedrichshafen. Beide Teams wollen wichtige Punkte sammeln, um die Positionen im Mittelfeld zu stabilisieren und Abstand zu den unteren Tabellenplätzen zu gewinnen.



Young Boys Reutlingen empfängt FSV Waiblingen. Die Gastgeber sind Tabellenführer und wollen die Führung verteidigen, während Waiblingen auf Punkte auswärts hofft, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht zu verlieren.