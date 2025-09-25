 2025-09-23T12:48:49.527Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Aufsteiger messen sich beim TSV Weilimdorf, Young Boys sind Favorit

Verbandsliga Württemberg: Die Übersicht aller Partien des 9. Spieltags

Der neunte Spieltag der Verbandsliga Württemberg verspricht intensive Partien auf allen Ebenen. Spitzenreiter Young Boys Reutlingen möchte seine Tabellenführung verteidigen, während die Verfolger aus Holzhausen und TSV Berg auf Punktejagd gehen. Auch im Mittelfeld ist Spannung garantiert: Teams wie Dorfmerkingen, Oberensingen und SV Fellbach kämpfen um den Anschluss an die Spitzengruppe. Gleichzeitig stehen Aufsteiger und Abstiegskandidaten unter Druck, wichtige Punkte zu sichern, um ihre Positionen zu stabilisieren.

Sa., 27.09.2025, 14:00 Uhr
VfR Heilbronn
VfR HeilbronnVfR Heilbr.
Sportfreunde Dorfmerkingen
Sportfreunde DorfmerkingenDorfmerking.
14:00

VfR Heilbronn empfängt Dorfmerkingen, das derzeit auf Rang fünf steht. Beide Mannschaften wollen in diesem Duell Anschluss an die oberen Tabellenränge halten. Heilbronn benötigt einen Sieg, um aus dem Tabellenkeller herauszukommen, während Dorfmerkingen seine erfolgreiche Serie fortsetzen will.

Sa., 27.09.2025, 15:00 Uhr
SV Fellbach
SV FellbachSV Fellbach
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
TSG Hofherrnweiler-UnterrombachHofherrnw.
15:00

SV Fellbach trifft auf Hofherrnweiler-Unterrombach. Die Gastgeber wollen nach sieben Spielen ohne Niederlage die Punkte zu Hause behalten und sich im Mittelfeld weiter festsetzen. Hofherrnweiler-Unterrombach kämpft dagegen, um Anschluss an das obere Tabellenmittelfeld zu finden.

Sa., 27.09.2025, 15:30 Uhr
SSV Ehingen-Süd
SSV Ehingen-SüdEhingen-Süd
Calcio Leinfelden-Echterdingen
Calcio Leinfelden-EchterdingenCalcio L-E
15:30

Ehingen-Süd empfängt Calcio Leinfelden-Echterdingen. Ehingen-Süd will seine Position im oberen Mittelfeld behaupten, während Calcio Leinfelden-Echterdingen als Abstiegskandidat jeden Punkt benötigt, um die rote Laterne nicht weiter zu festigen.

Sa., 27.09.2025, 15:30 Uhr
TSV Berg
TSV BergTSV Berg
FC Holzhausen
FC HolzhausenHolzhausen
15:30

TSV Berg trifft auf Holzhausen in einem direkten Duell der Spitzenteams. Beide Mannschaften sind bislang kaum zu stoppen und kämpfen um eine gute Ausgangsposition für die kommenden Wochen. Berg will die Tabellenführung angreifen, Holzhausen die Verfolgerrolle unterstreichen.

Sa., 27.09.2025, 15:30 Uhr
FC Esslingen
FC EsslingenFC Esslingen
TSG Tübingen
TSG TübingenTSG Tübingen
15:30

FC Esslingen empfängt TSG Tübingen. Esslingen kämpft um jeden Punkt, um dem Tabellenkeller zu entkommen, während Tübingen versucht, seine Position im Mittelfeld zu festigen. Beide Teams werden auf taktische Stabilität achten.

Sa., 27.09.2025, 15:30 Uhr
FC Rottenburg
FC RottenburgRottenburg
TSV Oberensingen
TSV OberensingenOberensingen
15:30

Rottenburg empfängt Oberensingen. Die Gastgeber wollen den Anschluss an das obere Tabellenmittelfeld halten, Oberensingen strebt einen Auswärtssieg an, um die Position in der Spitzengruppe zu verteidigen.

Sa., 27.09.2025, 15:30 Uhr
TSV Weilimdorf
TSV WeilimdorfWeilimdorf
VfB Friedrichshafen
VfB FriedrichshafenVfB FN
15:30

Weilimdorf trifft auf VfB Friedrichshafen. Beide Teams wollen wichtige Punkte sammeln, um die Positionen im Mittelfeld zu stabilisieren und Abstand zu den unteren Tabellenplätzen zu gewinnen.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
Young Boys Reutlingen
Young Boys ReutlingenYoung Boys R
FSV Waiblingen
FSV WaiblingenFSV Waiblin.
15:00

Young Boys Reutlingen empfängt FSV Waiblingen. Die Gastgeber sind Tabellenführer und wollen die Führung verteidigen, während Waiblingen auf Punkte auswärts hofft, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht zu verlieren.

