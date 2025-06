Aufsteiger marschiert ungeschlagen durch – blutjunge Truppe mischt Kreis Zugspitze auf

Feldafing – Nach dem furiosen Aufstieg in die Kreisklasse war die Vertragsverlängerung von Trainer Jürgen Mergner beim TSV Feldafing nur noch Formsache – die Fußballer vom Starzenbach sind ein langfristiges Projekt. „Natürlich mache ich weiter“, verkündet der Coach. Dass er dem Verein in seiner Funktion erhalten bleibe, sei ohnehin unabhängig von der Ligazugehörigkeit klar gewesen, betont der Coach, schließlich spielte der TSV im Vorjahr noch in der B-Klasse.

Seit seiner Amtsübernahme im Sommer 2022 formte Mergner aus der jungen Mannschaft eine echte Einheit. Punktuell wurde das Team in den vergangenen drei Jahren sowohl in der Spitze als auch in der Breite immer weiter verstärkt. So stießen mit Elias Fleddermann und Lucas Perkuhn beispielsweise auch Spieler dazu, die zuvor beim Nachbarn SC Pöcking-Possenhofen bereits Erfahrung in der Bezirksliga gesammelt hatten.

„Wir hatten überhaupt keinen Zwang, noch mal aufzusteigen. Wenn es nicht geklappt hätte, wäre die Welt nicht untergegangen“, betont Mergner. Am Ende gelangen der Durchmarsch durch die A-Klasse 5 und die zweite Meisterschaft in Folge unter dem Cheftrainer – und das diesmal sogar ungeschlagen.

TSV Feldafing hofft auf ein, zwei externe Spieler für die Kreisklasse

Hinzu kommen einige junge Feldafinger, generell übertrifft in der Regel kaum ein Spieler in der Startelf die Marke von 25 Jahren. Auch die Chemie innerhalb des Teams stimmt laut Mergner. Neben der Trainerpersonalie steht also das Grundgerüst für die nächsten Jahre. „Wir haben einen starken und breiten Kader. Die Mannschaft bleibt auch so zusammen“, stellt der Coach klar.

Eigener Nachwuchs kommt beim TSV in diesem Sommer nicht nach. Der Klub verfügt aktuell über keine A-Jugend, erst in der B-Jugend gibt es wieder eine Spielgemeinschaft mit dem TSV Tutzing. Deshalb ist der Klub in diesem Transferfenster extern „an ein bis zwei Spielern dran“ (Mergner), um noch besser für die anstehende Kreisklasse-Saison gewappnet zu sein.

„Wir wollen uns zu einer guten Kreisklasse-Mannschaft entwickeln und uns in der Liga etablieren.“

Jürgen Mergner

Aber auch ohne Neuzugänge sollte der Doppelaufsteiger hinsichtlich seiner spielerischen Qualität in der neuen Spielklasse zurechtkommen. „Ich denke, dass wir in der Kreisklasse eine gute Rolle spielen können. Wir freuen uns ungemein auf die Saison und sind gespannt, was wir für eine Gruppe bekommen“, sagt der Trainer.

So könnte Feldafing erneut auf Mitaufsteiger SG Söcking/Starnberg mit Mergners befreundetem Trainerkollegen Sascha Grießhammer treffen. In beiden jungen Teams schlummert noch viel Potenzial, das es nun auf noch höherem Niveau abzurufen gilt. Die Feldafinger setzen dabei in Zukunft auf Konstanz – in der Kaderzusammenstellung und mit Jürgen Mergner auf der Trainerposition: „Wir wollen uns zu einer guten Kreisklasse-Mannschaft entwickeln und uns in der Liga etablieren.“ (kd)