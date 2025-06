Aufsteiger lockt: Transfer von Torjäger geplatzt – "Brutal verseucht"

"Egal in welcher Liga – Mo wird uns extrem weiterhelfen!", hatte Hohenlimburgs Sportlicher Leiter Murat Kaya über den treffsicheren 27-Jährigen damals gesagt. Seitdem ist viel passiert. Hohenlimburg musste als Aufsteiger direkt wieder den Gang in die Landesliga antreten, in der Muhammed Jabri mit seinem TuS Hannibal letztlich die Klasse halten konnte. Mit 20 Toren aus 24 Spielen teilte sich Jabri am Ende die Torjägerkanone mit Santiliano Braja vom FC Roj und Val Leander Wettklo vom Königsborner SV.

"Die Distanz nach Hohenlimburg beziehungsweise der Zeitaufwand sind zu intensiv mit meiner Arbeit und mit meinem Privatleben", erklärte Jabri am frühen Freitagmorgen (6. Juni) den "Ruhr Nachrichten" . "Ich habe viele Angebote aus höheren Ligen bekommen, bis hin zur Regionalliga. Aber ich spiele Fußball aus Leidenschaft, möchte diesen Sport weiterhin genießen und Spaß haben", so Jabri weiter, der sich mit Sharri Dortmund vorstellen kann, oben mitzuspielen. "Die Gespräche waren auf Augenhöhe und ich habe direkt gemerkt, dass ich zu diesem Verein passe."

Beim SV Hohenlimburg kommt die Transfer-Absage von Muhammed Jabri überhaupt nicht gut an. Sportchef Murat Kaya fällte ein klares Urteil: "Ich bin sehr enttäuscht von ihm. Er hatte uns schon während unserer Winter-Vorbereitung seine Zusage gegeben. Wenn ich mein Wort gebe, dann wechsle ich nicht für 100 Euro mehr woanders hin." Die finanziellen Reize beim ambitionierten A-Liga-Meister aus Dortmund sollen dem Kayas Vernehmen nach der Hauptgrund für Jabris Absage gewesen sein.

Kaya knallhart: Dortmund "brutal verseucht"

"Er hat mir gesagt, dass er auf das Geld angewiesen ist, unter anderem weil er umzieht. Ich kann niemanden zwingen, zu uns zu wechseln und im Nachhinein bin ich froh, dass er nicht kommt. Ich will ehrliche, hungrige Spieler, die nicht für jeden Cent von A nach B springen", so Kaya und äußerte in Richtung der umliegenden Vereine und Spieler scharfe Kritik: "Ich kenne den Dortmunder Raum gut, habe mit vielen Leuten Kontakt. Auch der Hagener Raum ist mittlerweile vergiftet, was Geld in den unteren Ligen angeht. Aber Dortmund ist brutal verseucht", so Kaya knallhart.

Bei K.F Sharri freut man sich indes auf einen wahren Knipser, der sicherlich über dem Durchschnittsniveau eines Bezirksliga-Stürmer spielt, wie Sharris Sportlicher Leiter Valbon Asani im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten" zugibt. Gleichzeitig präsentierte der Bezirksliga-Aufsteiger am 1. Juni den Transfer des 15-fachen Drittliga-Spielers Mahmoud Najdi (36).

"Mit ihrer Qualität gehören die beiden auf jeden Fall in die Landesliga, eigentlich sogar noch höher. Für uns werden das zwei absolute Unterschiedsspieler", so Asani, der bezüglich Jabri den "Tipp" bekommen habe, dass er "den Wechsel doch nicht vollziehen möchte". "Dass wir solche Spieler überhaupt zu uns holen können, ist ein riesiger Schritt für uns", ist Asani stolz.