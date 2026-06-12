Aufsteiger leiht Offensivspieler von Holstein Kiel aus Luca Prasse kehrt zum SV Meppen zurück von red · Heute, 09:45 Uhr · 0 Leser

Der SV Meppen kann für die kommende Drittligasaison einen prominenten Rückkehrer präsentieren. Luca Prasse wird für ein Jahr auf Leihbasis von Holstein Kiel verpflichtet und kehrt damit an seine frühere Wirkungsstätte zurück.

Für die Verantwortlichen ist die Verpflichtung weit mehr als ein gewöhnlicher Transfer. Prasse stammt aus dem Nachwuchsleistungszentrum des Vereins und gilt als eines der erfolgreichsten Eigengewächse der vergangenen Jahre. Bereits in jungen Jahren schaffte der Offensivspieler den Sprung in die erste Mannschaft und sammelte dort auch Erfahrungen in der 3. Liga. Sportlicher Leiter Olufemi Smith betont auf der Homepage, dass der Verein die Gelegenheit zur Rückkehr sofort nutzen wollte. Die Leistungen des Offensivspielers hätten bereits in seiner ersten Zeit beim SVM gezeigt, welchen Wert er für die Mannschaft besitzen könne.

Vom Eigengewächs zum Profivertrag Prasse wechselte 2018 von Kickers Emden ins Meppener Nachwuchsleistungszentrum. Anfang 2023 feierte der gebürtige Emder sein Debüt in der 3. Liga und absolvierte insgesamt fünf Drittligaeinsätze für die erste Mannschaft. Bis zu seinem Wechsel nach Kiel im Sommer 2025 kam er auf 76 Pflichtspiele im Trikot des SV Meppen. Dabei erzielte er zwölf Tore und bereitete weitere zwölf Treffer vor. Seine Entwicklung blieb auch außerhalb des Emslands nicht unbemerkt, sodass Holstein Kiel ihn mit einem langfristigen Vertrag ausstattete.