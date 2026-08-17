Aufsteiger Kutzhof II stürmt "Lange Gewann"

Nach dem zweiten Dreier auf des Gegners Platz scheint der Aufsteiger aus Kutzhof in der Liga angekommen.
Die Wemmatia erwischte einen Start nach Maß. Nach einem klugen Zuspiel von Philipp Roth auf Flo Welker traf dieser per Lupfer zum 1:0. Von Kutzhof war zunächst wenig zu sehen, doch zehn Minuten vor der Halbzeit fanden die Gäste immer besser in die Partie. Der verdiente Lohn war das 1:1 von Benjamin Korek. Und der FCK setzte nach. In der Nachspielzeit traf Evan-Jerome Böhme per Sonntagsschuss genau ins Dreieck.
Nach der Pause brachte Wemmetsweiler zwei frische Spieler, doch nur sieben Minuten nach Wiederanpfiff war es der Gast, der ins Schwarze traf. Diesmal traf Oguzhan Yildiz per Flachschuss. Und es kam noch besser für den FCK. Nach einem Eigentor von Maurice Faber stand es nach 70 Minuten 1:4.
Eine erneute Trinkpause spielte dann dem SC Wemmetsweiler in die Karten. Eine viertel Stunde vor dem Abpfiff verkürzte Jordy Aaron auf 2:4. Geht da noch was? Der SCW erhöhte jetzt den Druck und erneut war es Flo Welker, der in der 90. Minute zum 3:4 verkürzte. Wollte die Wemmatia noch zum Ausgleich kommen, musste man in den letzten drei Minuten alles riskieren. Doch das Risiko wurde nicht belohnt. Ganz im Gegenteil. Kutzhof setzte einen eiskalt vorgetragenen Konter, den Aymagh Ahmadziya zum 3:5-Endstand abschloss.