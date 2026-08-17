Aufsteiger Kutzhof II stürmt "Lange Gewann"

Nach dem zweiten Dreier auf des Gegners Platz scheint der Aufsteiger aus Kutzhof in der Liga angekommen.

Die Wemmatia erwischte einen Start nach Maß. Nach einem klugen Zuspiel von Philipp Roth auf Flo Welker traf dieser per Lupfer zum 1:0. Von Kutzhof war zunächst wenig zu sehen, doch zehn Minuten vor der Halbzeit fanden die Gäste immer besser in die Partie. Der verdiente Lohn war das 1:1 von Benjamin Korek. Und der FCK setzte nach. In der Nachspielzeit traf Evan-Jerome Böhme per Sonntagsschuss genau ins Dreieck.

Nach der Pause brachte Wemmetsweiler zwei frische Spieler, doch nur sieben Minuten nach Wiederanpfiff war es der Gast, der ins Schwarze traf. Diesmal traf Oguzhan Yildiz per Flachschuss. Und es kam noch besser für den FCK. Nach einem Eigentor von Maurice Faber stand es nach 70 Minuten 1:4.