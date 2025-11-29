Aufsteiger Kreuzau und Lövenich können nächstes Ausrufezeichen setzen

Am vergangenen Spieltag endete die Siegesserie des TSV Düren aus dem Nichts. Mit reichlich Zeit zum Durchschnaufen und für eine weitreichende Fehleranalyse kann gegen den SV Bessenich der nächste Schritt Richtung Herbstmeisterschaft gegangen werden. Dahinter gastiert Verfolger Hilal-Maroc Bergheim bei der JSG Erft. Der SC Kreuzau kann den guten Eindruck seiner Debütsaison gegen den Horremer SV fortsetzen. Auch der SV Lövenich bekommt es mit einem direkten Tabellenkonkurrenten zu tun. Der SSV Rot-Weiß Ahrem gerät im Kellerduell mit Germania Erfstadt-Lechenich allmählich unter Zugzwang.

Morgen, 15:30 Uhr SV Rhenania Bessenich 1928 SV Bessenich SG Türkischer SV Düren TSV Düren 15:30

Ausrutscher oder doch Auftakt der Trendwende? Die 1:5-Niederlage des TSV Düren gegen den SV Weiden ließ ligaweit aufhorchen und das breite wie ambitionierte Verfolgerfeld mit den Zähnen fletschen. Qualitativ und tabellarisch gehört der SV Bessenich sicher in eine ähnliche Riege wie Weiden und wird nach zuvor zwei sieglosen Spielen auf einem Coup gegen den Tabellenführer hoffen.

Sowohl Lendersdorf als auch Lövenich spielen eine Saison über den Erwartungen, zeigten phasenweise auch, dass sie den größten Namen der Liga wehtun können. Für den ganz großen Wurf scheinen dennoch andere Teams vorbestimmt. Doch vielleicht können die beiden Kontrahenten im weiteren Saisonverlauf erneut positiv überraschen. Im direkten Duell winkt jedenfalls Platz drei.

Die Favoritenrollen sind klar verteilt. Erft bewies zwar über die vergangenen Wochen seine Daseinsberechtigung, doch fuhr dabei fast ausschließlich gegen Teams aus dem unteren Mittelfeld seine Punkte ein. HIlal-Maroc muss in jedem Fall den Fuß auf dem Gaspedal behalten. Bestenfalls könnte ja auch der zweite Tabellenplatz für den zuletzt zwei Mal in Folge knapp verpassten Aufstieg in die Landesliga berechtigen.

Für Ahrem stehen eminent wichtige Spiele bis zur Winterpause an. Wenn es am Ende gegen die drei Konkurrenten aus dem unteren Teil der Liga (Erftstadt, Langerwehe, Erft) auch in Sachen Punkteausbeute mau endet, bräuchte es viel Phantasie, um den Klassenerhalt weiter vor Augen zu behalten. Erftstadt selbst kann die rote Zone schon mit einem Sieg verlassen, scheint aber auch eine Saison im Abstiegskampf nicht entgehen zu können.

Morgen, 14:30 Uhr SC Kreuzau Kreuzau Horremer SV 1919 Horremer SV 14:30

Nach anfänglichen Problemen ist der Horremer SV wieder wie gewohnt im Kampf um den Aufstieg. Seit dem Aufstieg in die Bezirksliga kam der HSV dem bislang schrittweise immer näher, ein noch stärkeres Hilal-Maroc und der beinahe makellose TSV Düren verkomplizieren jedoch mögliche Hoffnungen auf Platz eins. Deshalb heißt es auch gegen unangenehme Aufsteiger wie Kreuzau auf Distanz zu halten.