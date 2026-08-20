Aufsteiger Kreuth fordert den Favoriten und steckt achtbare Niederlage ein

Lenggrieser SC vs FC Real Kreuth – Foto: Oliver Rabuser

Der Favorit tat sich schwer gegen den Aufsteiger. Eine halbe Stunde lang drückte Kreuth, dann fiel das 1:0 für Lenggries erst kurz vor der Pause.

„Die erste halbe Stunde war Kreuth besser. Die sind ein brutales Tempo gegangen. Wir mussten uns da erst mal schütteln“, gestand der Lenggrieser Trainer Georg Simon den Gästen einen starken Spielauftakt zu. Ludwig Hofbauer war es nicht vergönnt, den Kreuther Auftakttreffer zu erzwingen, als er auf dem regennassen Rasen die beiden Innenverteidiger narrte, sich aber mit einer Ecke zufriedengeben musste.

Der Lenggrieser SC wird von der Konkurrenz als Spitzenmannschaft der Liga geadelt. Von einigen Kreisliga-Trainern sogar als Meisterschaftskandidat Nummer eins. Im Heimspiel gegen den FC Real Kreuth waren diese Lorbeeren nur phasenweise erkennbar. Die Lenggrieser taten sich schwer, einen zählbaren Erfolg einzuheimsen, ehe ein klarer 4:1-Sieg im Spielbogen stand. Die Kreuther können eine Steigerung zur Auftaktpartie gegen den ASV Habach vermelden. Da sie sehr leidenschaftlich verteidigten, fiel der Auftakttreffer der Platzherren erst kurz vor der Pause.

Kurz darauf war es erneut Hofbauer, der einen Freistoß nur um Zentimeter über die Querlatte ins Toraus schoss. Sekunden vor dem Pausenpfiff nutzte Jakob Gerg für die Lenggrieser ein perfektes Zuspiel im Strafraum zu einem unhaltbaren Schuss ins lange Eck, der dem SC einen schmeichelhaften 1:0-Vorsprung bescherte.

Das 2:0 (48.) war für die Kreuther Psyche niederschmetternd. Der Lenggrieser Erdem Cakir tankte sich bis zur Grundlinie durch, und Leonhard Gerg musste nur noch den Fuß in die Hereingabe halten. Als nach einem Eckballgewühl gar noch das 3:0 (57.) fiel, war der Sieger vorzeitig gekürt. Daran änderte auch das 3:1 (76.) von Moritz Mack nichts, der einen Fehler im Lenggrieser Spielaufbau nutzte. Wegen Starkregens und Dunkelheit wurde die Begegnung dann auf dem Kunstrasen fortgeführt, mit dem Schlusspunkt von Leonhard Gerg zum 4:1.

Abgesehen vom Platzwechsel war der Kreuther Trainer mit dem Spiel am Dienstagabend zufrieden. „Wir haben in der Offensive einen extremen Aufwand betrieben. Da war ein Tor eigentlich zu wenig“, sagt Michael Zieringer. „Spielerisch und kämpferisch waren wir gut. Wenn wir dies bis zum Abpfiff durchhalten können, sind wir auch gegen Spitzenmannschaften ein ernstzunehmender Gegner.“