Aufsteiger Karpfham marschiert weiter - Salzweg »versagt«

Derby-Fieber in Obernzell. – Foto: Robert Geisler

Der TSV Karpfham bleibt das Maß der Dinge in der Bezirksliga Ost. Auch beim SV Hutthurm ließ der Aufsteiger nichts anbrennen und feierte mit einem souveränen 5:0 den fünften Sieg im fünften Saisonspiel. Damit behauptet der Spitzenreiter weiter den Platz an der Sonne. Verfolger Ruhmannsfelden kam gegen Garham nicht über ein 1:1 hinaus, Waldkirchen setzte sich gegen Bischofsmais durch und Obernzell-Erlau entschied das Nachbarschaftsduell gegen Salzweg knapp für sich.

Karpfham zeigte in Hutthurm einmal mehr seine Effizienz. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase brachte Patrick Drofa die Gäste in Führung (14.). Richtig sehenswert wurde es nach einer guten halben Stunde, als Andrei Ratiu aus großer Distanz zum 2:0 traf (33.). Mit dem dritten Treffer durch Florian Noll kurz vor der Pause war die Partie praktisch entschieden (45.+1). Auch nach dem Seitenwechsel blieb der Spitzenreiter dominant. Johannes Dorfner erhöhte auf 4:0 (68.), ehe Patrick Drofa mit seinem zweiten Treffer den 5:0-Endstand herstellte (89.). Der Aufsteiger marschiert damit weiter und bleibt mit 15 Punkten unangefochten an der Spitze.

"Die erste Halbzeit war bis jetzt unsere schwächste Saisonleistung. Trotzdem haben wir mit zwei schönen Distanzschüssen verdient 3:0 geführt. In der zweiten Halbzeit haben wir dann sogar noch einige gute Chancen liegen gelassen. Unterm Strich war es aber ein hochverdienter 5:0-Sieg und wir sind natürlich absolut zufrieden. Es ist in Hutthurm alles andere als einfach, denn sie hatten in ihren beiden Heimspielen zuvor erst ein Gegentor kassiert und vier Punkte geholt. Deshalb waren wir gewarnt. Umso mehr freut es mich, dass wir es heute überragend gemacht haben", zog Christian Brückl (Spielertrainer TSV Karpfham) sein Fazit nach dem Spiel. Gestern, 19:00 Uhr FC Obernzell-Erlau Ozell-Erlau FC Salzweg Salzweg 1 0 Im Nachbarschaftsduell zwischen dem FC Obernzell-Erlau und dem FC Salzweg reichte den Gastgebern ein früher Treffer zum Heimsieg. Felix Lang köpfte bereits in der 4. Minute zum 1:0 ein. Salzweg steigerte sich im Laufe der Partie deutlich und hatte vor allem nach der Pause mehrere gute Möglichkeiten, ließ diese jedoch ungenutzt. Obernzell-Erlau brachte den knappen Vorsprung über die Zeit und durfte sich über drei wichtige Punkte freuen. "Zum zweiten Mal in Folge haben wir die erste Halbzeit versagt. Kein Zweikampfverhalten, keine Leidenschaft und wenig Mut. So kannst du in der Bezirksliga nicht bestehen. Das werden wir uns dieses Mal, auch nach einer guten zweiten Halbzeit, nicht schön reden", so Julian Blöchl (Trainer FC Salzweg).

Der TSV Waldkirchen bleibt ebenfalls in der Erfolgsspur. Gegen den SV Bischofsmais legten die Gastgeber früh den Grundstein für den Heimsieg. Lukas Schätzl traf bereits in der 7. Minute zur Führung, Noah Renoth erhöhte vor der Pause auf 2:0 (39.). Nach dem Anschlusstreffer durch Petr Průcha per Foulelfmeter (77.) machte Lukas Wurm in der Nachspielzeit den 3:1-Endstand perfekt (90.+2). Sven Halfar (Trainer TSV Waldkirchen) fasste zusammen: "Wir sind gut in die ersten zehn Minuten gekommen und haben auch früh das 1:0 erzielt. Danach sind wir aber etwas passiv geworden und haben bis zur Halbzeit nicht mehr so gut ins Spiel gefunden. Das 2:0 fällt dann durch eine unglückliche Situation für den Gegner, weil wir in dem Moment gedanklich voll da waren. Bischofsmais hat danach weiter Druck gemacht und wir waren zwischenzeitlich auch etwas platt. Das 2:1 per Elfmeter war auf jeden Fall verdient. Wenn der Ausgleich gefallen wäre, hätten wir uns nicht beschweren dürfen. Es gab Chancen auf beiden Seiten und die Partie war insgesamt sehr ausgeglichen. Am Ende haben wir noch einmal den zweiten Gang gefunden und das 3:1 gemacht. Deshalb sind wir natürlich glücklich über den Sieg."