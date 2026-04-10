Aufsteiger ist bereits raus, Münchingen spürt die Verfolger im Nacken

---

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr TV Pflugfelden Pflugfelden TSV Merklingen Merklingen 15:00 PUSH

Für den TV Pflugfelden ist die Lage längst dramatisch. Das 0:23 bei TSV Phönix Lomersheim war ein erschütternder Tiefpunkt, die Bilanz von nur drei Punkten und 195 Gegentoren spricht eine harte Sprache. Nun wartet das nächste Heimspiel, in dem es vor allem darum gehen wird, Haltung zu bewahren. Der TSV Merklingen verlor zuletzt zwar 0:1 gegen NK Croatia Bietigheim, steht mit 28 Punkten aber deutlich stabiler da. Für die Gäste ist das eine klare Chance, im unteren Mittelfeld weiter Luft zu schaffen. Für Pflugfelden ist es ein Spiel gegen die nächste bittere Realität einer ganz schweren Saison.

---

NK Croatia Bietigheim hat sich mit dem späten 1:0 in Merklingen auf 20 Punkte geschoben und damit ein wichtiges Lebenszeichen gesendet. Der Abstand nach oben bleibt dennoch heikel. Gerade deshalb ist dieses Heimspiel von großer Bedeutung, weil jeder weitere Punkt im Abstiegskampf Gewicht bekommt. Der TSV Heimsheim musste beim 0:1 gegen SV Pattonville einen Rückschlag hinnehmen. Die Partie war von frühen Karten geprägt, erst Rot gegen Lino Widmaier, später Rot und Gelb-Rot auf Pattonviller Seite. Mit 41 Punkten bleibt Heimsheim Dritter, doch der Druck von hinten wächst. Ein Ausrutscher würde wehtun. ---

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr SV Pattonville Pattonville TASV Hessigheim Hessigheim 15:00 PUSH

Der SV Pattonville hat sich mit dem 1:0 in Heimsheim drei kostbare Punkte erarbeitet. Der Sieg war umkämpft, geprägt von Platzverweisen und hoher Intensität. Mit 27 Punkten hat Pattonville sich etwas Luft verschafft, aber noch längst keine Ruhe. Nun soll vor eigenem Publikum der nächste Schritt folgen. TASV Hessigheim kommt nach zwei Spielen ohne Niederlage. Auf das 0:3 gegen FC Marbach folgte unter der Woche das 1:1 gegen FSV 08 Bietigheim-Bissingen II. Max Keller glich aus, dazu sah Leon Lochbrunner bei den Gästen Rot. Hessigheim steht bei 31 Punkten und will den Abstand nach unten weiter vergrößern. ---

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr FV Löchgau FV Löchgau II FC Marbach FC Marbach 15:00 PUSH

Der FV Löchgau II kassierte beim 0:3 in Aldingen einen klaren Rückschlag. Besonders bitter: Felix Koppe vergab beim Stand von 0:3 einen Foulelfmeter. Mit 24 Punkten steht der Aufsteiger auf Rang 14 und spürt die Gefahr im Tabellenkeller deutlich. Das Heimspiel gegen Marbach hat deshalb großes Gewicht. Der FC Marbach gewann zuletzt 3:0 in Hessigheim und steht mit 36 Punkten stabil im oberen Mittelfeld. Franco Paletta, Vasilios Delimpeis und Lewin Hauff sorgten dort für klare Verhältnisse. Marbach reist mit Rückenwind an, Löchgau mit Druck. Diese Konstellation verspricht ein Spiel, in dem die Nerven früh sichtbar werden dürften. ---

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr TV Aldingen TV Aldingen Spvgg Besigheim Besigheim 15:00 PUSH

Der TV Aldingen hat mit dem 3:0 gegen FV Löchgau II ein starkes Zeichen gesetzt und steht nun bei 39 Punkten. Jakob Vilsmeier, Brahim Santino Renz und Robin Lee Pfohl trafen in einer überzeugenden Partie. Der Gastgeber hat damit die Chance, seine gute Position im oberen Tabellendrittel weiter zu untermauern. Die Spvgg Besigheim erhielt zuletzt wegen der Abmeldung von AKV Ludwigsburg einen 3:0-Erfolg. Mit ebenfalls 39 Punkten bleibt Besigheim in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. Dieses Duell ist also auch tabellarisch hoch aufgeladen: zwei direkte Konkurrenten, punktgleich, beide mit Blick nach oben. Viel mehr Brisanz braucht es nicht. ---

Der TSV Schwieberdingen rettete sich beim 1:1 gegen SV Germania Bietigheim tief in der Nachspielzeit zu einem Punkt. Giuseppe Masso traf zum 1:1 in der 90.+3 Minute und bewahrte seine Mannschaft vor einer bitteren Niederlage. Mit 25 Punkten bleibt die Situation dennoch angespannt. Der TSV Münchingen verlor zuletzt 1:3 gegen SV Salamander Kornwestheim und verpasste es, im Aufstiegsrennen nachzulegen. Trotz der Niederlage steht der Aufsteiger mit 46 Punkten weiter auf Rang zwei. Münchingen reist mit klarer Aufgabe an: sofort zurück in die Spur. Schwieberdingen dagegen braucht jeden Punkt im Kampf um Sicherheit. ---