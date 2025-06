Aufsteiger in die Kreisliga SSC Dodesheide II

Der SSC Dodesheide hat den "Betriebs-Unfall" Abstieg aus der Kreisliga in der abgelaufenen Saison postwendend korrigieren können. Als Vizemeister ist das Reserve-Team des SSC wieder in die Kreisliga aufgestiegen.

Trainer Lorik Lleshi gab uns zum Aufstieg folgendes Statement: "Es war eine in weiten Teilen sehr gute Saison von uns, in die wir uns allerdings erst rein arbeiten mussten. Wir sind nicht gut gestartet und haben einige Spieltage gebraucht, um uns an die Liga, die Gegner und die geänderten Gegebenheiten zu gewöhnen. Ab Mitte der Hinrunde waren wir dann auf dem Level, das es brauchte, um konstant und mit einem gewissen Selbstverständnis und Sicherheit Siege einzufahren. Leider hat es für die Meisterschaft nicht gereicht, da mit dem TuS Haste eine Top-Mannschaft einfach noch konstanter war als wir. Glückwünsche gehen auch auf diesem Wege selbstverständlich an einen absolut verdienten Meister nach Haste."

Neben der sportlichen Situation informierte er über die Beendigung seiner Trainertäigkeit wie folgt: "In der Winterpause hatte ich die Mannschaft und den Verein bereits unterrichtet, dass meine Trainertätigkeit zum Ende der Saison leider endet. Das liegt lediglich und ausschließlich an meiner beruflichen Situation, die sich einfach unheimlich schwer mit der Trainertätigkeit verbinden lässt. Wir sind sehr sehr froh, dass wir diese doofe Saison in der Kreisliga - wo wir gefühlt mithalten konnten und auch gefühlt in diese Liga gehörten und gehören - aber aus unterschiedlichen Gründen nicht gereicht hat den Klassenerhalt zu schaffen - dass wir das korrigieren konnten. Jetzt braucht es einfach - angefangen beim Trainerteam - das 100 % bei der Sache ist - von der Zeit her - von der Intensität her von der Energie her - und das kann ich aufgrund meiner beruflichen Situation nicht mehr gewährleisten. Für mich geht es als Spieler der 1. Mannschaft zum OSC. Für mich schließt sich da der Kreis, weil ich meine ganz Jugend dort verbracht habe. Neuer Trainer wird neben Andre Bormann (aktuell bereits im Trainerteam ) Patrick Ahaus - bisher Führungsspieler). Vielen Dank an die Mannschaft, Timo Böß, dem Vorstand und den kompletten Verein, für zwei unfassbar coole Jahre."