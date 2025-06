Aufsteiger in die Kreisliga Quakenbrücker SC

Über die gesamte Spielzeit agierte der Quakenbrücker SC als Spitzenteam und erreichte zur Halbserie bereits den inoffiziellen Titel als Herbstmeister. Am Ende der Saison hatte die Mannschaft neun Punkte Vorsprung und verdiente sich die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Kreisliga. Plamen Hristov war mit 21 Treffern der erfolgreichste Schütze beim Aufsteiger, in der Gesamtwertung der Liga erreichte er den dritten Platz. Der Quaekenbrücker SC war über mehr als 20 Jahre Stammgast in der Kreis- und Bezirksliga. Der Unfall "Abstieg in die Kreisklasse" konnte postwendend korrigiert werden.

Fupa wünscht dem Quakenbrücker SC weithin viel Erfolg.