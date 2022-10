Zweikampf um die Herbstmeisterschaft: der SV Neufraunhofen (links) und die TuS Walburgskirchen stehen vor dem letzten Vorrundenspieltag punktgleich auf Platz eins. – Foto: Alfred Brumbauer

Aufsteiger im Fernduell um den Herbst-Titel - TuS prüft Dingolfing 15. Spieltag: Neufraunhofen und Walburgskirchen gehen punktgleich in den letzten Hinrundenspieltag +++ Abensberg fordert Landau +++ Charaktertest für Simbach

Zwei unangenehme Aufgaben stehen zum Vorrundenfinale in der Bezirksliga West für das punktgleiche Führungsduo an: während der SV Neufraunhofen den formstarken Mitaufsteiger FC-DJK Simbach erwartet, muss die TuS Walburgskirchen beim heimstarken FC Teisbach Farbe bekennen. Lachender Dritter könnte der FSV Landau werden, der jedoch beim TSV Abensberg ebenso eine harte Auswärtsaufgabe zu knacken hat. Ein interessanter Vergleich geht im Dingolfinger Isar-Wald-Stadion über die Bühne, wo der heimische FC die TuS Pfarrkirchen empfängt.

Werner Grill (Trainer FC Teisbach): "Am Samstag taucht mit Walburgskirchen der nächste Hochkaräter bei uns auf. Die internationale Truppe aus dem kleinen Dorf im Rottal hat sich ja bereits während ihrer letztjährigen Aufstiegssaison personell verstärkt und vor der Bezirksligasaison erneut höherklassig erprobte Spieler dazu geholt, sodass ihre Spitzenposition alles andere als überraschend ist. Für uns gilt es gegen diese technisch versierte Truppe kämpferisch dagegen zu halten und weniger individuelle Fehler im Defensivbereich als gegen Neufraunhofen zu produzieren." Personalien: Im Vergleich zur Vorwoche wird sich bei den Dingolfinger Vorstädtern wohl wenig ändern. Einzig der kurzfristig ausgefallene Andi Voichtleitner ist wieder einsatzbereit.

Valdrin Blakaj (Spielertrainer TuS Walburgskirchen): "Teisbach hat eine gut eingespielte Truppe und ist vor allem zuhause sehr stark, was man anhand der Ergebnisse sehen kann. Für uns gilt es gegen einen gut organisierten Gegner, der offensiv stets gefährlich ist, spielerische Lösungen zu finden. Wir wollen die Heimreise nicht mit leeren Händen antreten." Personalien: Der Kader bleibt gegenüber dem torlosen Remis in Landau unverändert.



Florian Baumgartl (Trainer FC Dingolfing): "Zum Vorrundenabschluss kommt eines der aktuell formstärksten Teams der Liga ins Isar-Wald-Stadion. Pfarrkirchen hat jede Menge Erfahrung und individuelle Qualität in seinen Reihen. Zum "Kirta" wollen wir jedoch die Punkte möglichst in Dingolfing behalten und anschließend gemeinsam mit der einen oder anderen Maß darauf anstoßen." Personalien: Neben den sieben Langzeitausfällen waren diese Woche einige Spieler krank oder angeschlagen. Eine seriöse Prognose über den letztlich zur Verfügung stehenden Kader ist für Coach Florian Baumgartl daher aktuell leider nicht möglich.

Alexander Ronczka (Sportlicher Leiter TuS Pfarrkirchen): "Gegen Abensberg haben wir einen zwischenzeitlich komfortabel erscheinenden 3:0-Vorsprung noch aus der Hand gegeben. Unterm Strich hat es sich nach Spielende angefühlt, als hätten wir 3:3 verloren. Extrem bitter, aber wir haben in der Schlussphase als Kollektiv nicht konsequent genug verteidigt und so war das Unentschieden unterm Strich auch verdient. Unsere Mannschaft muss daraus lernen. Jetzt geht es für uns zum Auswärtsspiel nach Dingolfing. Der FC zählt für mich nach wie vor zu den besten Mannschaften der Liga. Sie haben auch eine sehr junge Truppe, die spielerisch und taktisch sehr gut ausgebildet ist. Das trifft allerdings auch auf uns zu. Das verspricht ein sehr interessantes Spiel zu werden, auf das wir uns sehr freuen. Wir wollen unseren Trend von fünf ungeschlagenen Spielen fortsetzen und zumindest nicht mit leeren Händen nach Hause fahren." Personalien: Im Kader gibt es gegenüber der Vorwoche keine Veränderungen.



Thomas Sommer (2. Abteilungsleiter ATSV Kelheim): "Nach dem Unentschieden in Simbach geht's nun zuhause gegen Ergolding, das sich letzte Woche ein wenig freischwimmen konnte. Die Liga ist verdammt eng und jeder Punkt vor der Winterpause tut uns gut. Wir wollen, dass wir auch nach dem Heimspiel weiter vor Ergolding stehen." Personalien: Der ein oder andere Akteur kämpft sich nach mehreren Wochen Verletzungspause wieder langsam zurück. Die meisten stehen hier bei 70-80 Prozent. Zumindest Lukas Schinn könnte bereits an diesem Wochenende wieder eine Option sein.

Michael Roider (Sportlicher Leiter FC Ergolding): "Nach dem wichtigen und hoch verdienten Derbysieg gegen Altdorf starten wir in die neue Woche, frei nach dem Motto: "wer will noch mal, wer hat noch nicht?" Neue verletzte kommen hinzu, alte Verletzungen werden schlimmer, Corona schaut auch mal wieder vorbei und so darf man gespannt sein, wer am Wochenende zur Verfügung steht. Nichtsdestotrotz wird sich unser Coach was einfallen lassen und die zur Verfügung stehenden Jungs werden Bock haben, sich zu beweisen und alles reinzuhauen, um nicht mit leeren Händen aus Kelheim nach Hause fahren zu müssen." Personalien: Neben den Langzeitverletzten William Maloumby, Rainer Kloos und René Fredlmeier wird auch Patrick Hirschmüller aus privaten Gründen fehlen. Der zuletzt formstarke Christoph Konietzny konnte diese Woche nicht trainieren und wird wohl ebenfalls ausfallen. Alex Sarnoch hat sich in der allerletzten Aktion gegen Altdorf schwer verletzt und wird länger fehlen. Dazu stehen hinter einigen erkältungs- bzw. grippegeschwächten Akteuren noch Fragezeichen.



Thomas Rappl (Co-Spielertrainer TSV Langquaid): "Nach der verdienten Niederlage gegen Simbach wollen wir gegen Eintracht Landshut wieder ein anderes Gesicht zeigen. Vor allem in Sachen Aggressivität und Abwehrverhalten müssen wir uns steigern, um die Punkte in Langquaid zu behalten." Personalien: Thomas Blabl, Martin Kokrda, Leon Schlegel, Hannes Wagner und Xhavit Limani (alle verletzt) sowie die rotgesperrten Christoph Aiwanger und Florian Brunner stehen nicht zur Verfügung.

Ali Attieh (Spielertrainer FC Eintracht Landshut): "Gegen Aiglsbach wäre sehr viel mehr drin gewesen. Wir müssen nach einer Führung viel cleverer agieren. Leider haben uns die Zeitstrafen zu viel Kraft gekostet und so stehen wir ohne Punktgewinn da. Langquaid ist ein robustes und kämpferisch starkes Team, das uns sicherlich alles abverlangen wird. Beide Teams sind zum Siegen verdammt. Das zeigt die Tabelle sehr deutlich. Wir müssen und werden alles geben, damit wir nicht leer ausgehen." Personalien: Der Kader bleibt im Vergleich zur Vorwoche wahrscheinlich unverändert.



Valmir Alili (Spielertrainer DJK-SV Altdorf): "Über Simbach mit all seiner Qualität brauchen wir nicht viel reden. Sie leisten diese Saison wirklich gute Arbeit, stehen kompakt und spielen auf einem sehr guten Niveau. Wir haben aber diese Woche gut gearbeitet und die Jungs sind fit, um 100 Prozent zu geben. Wir haben Respekt vor dem Gegner, aber wir kämpfen dafür, dass die Punkte in Altdorf bleiben." Personalien: Bis auf Josef Linzmeier kann das Schlusslicht in Bestbesetzung auflaufen.

Heiko Schwarz (Spielertrainer ASCK Simbach): "Die Rollen sind vermeintlich klar verteilt, aber Altdorf ist in einer Phase angekommen, wo es für sie um Alles-oder-Nichts-Spiele geht, was immer gefährlich ist. In so einem Spiel zeigt sich oft der Charakter einer Mannschaft: nehme ich es auf die leichte Schulter oder gebe ich alles für den Sieg? Wir wollen zum Hinrundenabschluss auf jeden Fall ein positives Ergebnis erzielen, unsere Form weiter fortführen und Punkte aus Altdorf mitnehmen. Das wird aber definitiv kein Selbstläufer, davon bin ich überzeugt." Personalien: Neben den Langzeitausfällen Alexander Delpy und Jakob Nüßlein fehlt dieses Mal auch Jubril Oseni verletzungsbedingt.



Tobias Treitinger (Co-Spielertrainer TSV Abensberg): "Unsere Leistung in den ersten 70 Minuten in Pfarrkirchen ist leider nicht zu erklären. Wir waren in allen Bereichen - Einsatzbereitschaft, Ballkontrolle oder auch aggressives Verteidigen - weit von unserem Leistungspotential entfernt und lagen deswegen auch verdient 0:3 zurück. Was die Mannschaft aber dann für eine Moral gezeigt und sich zurückgekämpft hat, davor kann man nur den Hut ziehen. Wir konnten stark von der Bank nachlegen und die vier eingewechselten Jungs haben das mit sehr guten Leistungen zurückgezahlt. Mit Landau kommt nun eine Mannschaft zu uns, die sich vorne festgespielt hat und nach drei sieglosen Spielen sicherlich wieder in die Erfolgsspur zurück will. Wir werden aber alles dafür tun, dass sie dieses Unterfangen um eine Woche verschieben müssen und wollen unsere Heimbilanz weiter ausbauen. Wir erspielen uns in jedem Spiel und gegen jeden Gegner ausreichend Torchancen und werden diese am Sonntag auch nutzen. Gepaart mit dem nötigen Engagement in der Defensivarbeit wollen wir uns den Heimdreier holen." Personalien: Im Vergleich zur Vorwoche kehrt Vitus Moritz in den Kader zurück. Lukas Scheitler fehlt weiterhin verletzt.

Jochen Freidhofer (Trainer FSV Landau): "Leider konnte sich mein Team gegen Walburgskirchen für eine gute Leistung nicht mit dem eigentlich verdienten Dreier belohnen. Jetzt müssen wir zum letzten Vorrundenspiel nach Abensberg. Unser Gegner setzt voll auf die Jugend und hat neben einigen etablierten Kräften viele ehrgeizige Talente im Kader. Zudem sind sie sehr heimstark und wir erwarten eine weitere schwere Aufgabe. Aber wir sind auch voll motiviert, mal wieder einen Dreier mitzunehmen. Dafür werden wir alles geben." Personalien: Christoph Schambeck, Jonas Reif, Jakob Streifeneder, Hannes Obermeier, Tobias Oswald und Christopher Helldobler fehlen weiterhin.



Daniel Treimer (Co-Spielertrainer SV Neufraunhofen): "Das Spiel gegen Teisbach war wie erwartet sehr schwer, da werden sich noch einige die Zähne ausbeißen. Für uns war der Sieg enorm wichtig. Mit Simbach kommt nun ein Mitaufsteiger zu uns. Unser Ziel ist es, diese tolle Vorrunde als Herbstmeister abzuschließen. Man kann sich dafür zwar nix kaufen, aber wer nimmt das sportlich nicht gern mit?! Dafür werden wir gegen einen mit Sicherheit tiefstehenden Gegner alles rausknallen müssen und dürfen uns eigentlich keine Fehler erlauben." Personalien: Die verletzten Claus Kratzer, Tobias Bauernschmid, Josef und Johannes Aigner fehlen weiterhin, dazu kommen noch einige Fragezeichen. Dafür kehrt Jakob Forster in den Kader zurück.

Kevin Löffler (Co-Spielertrainer FC-DJK Simbach): "Der Last-Minute-Ausgleich gegen Kelheim war aufgrund der zweiten Halbzeit mehr als verdient. Mit fünf Punkten aus den letzten drei Partien geht der Trend klar nach oben. Wir freuen uns schon auf das Match gegen den aktuellen Tabellenführer aus Neufraunhofen. Die Rollen sind klar verteilt, das soll aber bekanntlich nichts heißen." Personalien: Zu den bekannten Ausfällen gesellt sich nun auch noch Spielertrainer Hans-Peter Kerscher hinzu.



