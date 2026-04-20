Aufsteiger im Abwärtstrend: Trainer tritt bei Landesligist zurück Ein Erfolgstrainer zieht mitten im Abstiegskampf persönliche Konsequenzen. von red · Heute, 15:40 Uhr · 0 Leser

Erkan Baslarli ist nicht mehr Trainer des ASK Ahlen. – Foto: Marc Kreisel

Der ASK Ahlen erlebt völlig im Gegensatz zum letzten Sommer, der mit dem Landesliga-Aufstieg gekrönt wurde, bislang ein Fußballjahr zum Vergessen. Von den letzten acht Spielen konnten die Ahlener nur eins – ausgerechnet gegen Tabellenführer Lüner SV (2:1) – gewinnen.

Nach der 2:3-Niederlage im Sechs-Punkte-Spiel am Donnerstag (16. April) gegen Vorwärts Wettringen sorgte Erfolgstrainer Erkan Baslarli (35) an der Werse nun für einen Paukenschlag und erklärte mit sofortiger Wirkung seinen Rücktritt, wie der Verein noch am selben Abend bekanntgab. "In einvernehmlichen Gesprächen wurde diese Entscheidung gemeinsam akzeptiert", heißt es in der Mitteilung des ASK. "Wir bedanken uns bei Erkan für seinen unermüdlichen Einsatz in den letzten Jahren. Die Bezirksliga-Meisterschaft sowie die drei Hallenstadtmeisterschaften in Folge tragen seine Handschrift – große Erfolge, die wir gemeinsam mit ihm feiern durften."

– Foto: Marc Kreisel

Erkan Baslarli hatte im Winter 2023 das Ruder beim ASK übernommen und hatte nach zweimaligem Abschließen auf Platz drei der Bezirksliga 7 im vergangenen Sommer das große Ziel, den Landesliga-Aufstieg, unter Dach und Fach gebracht. Der Plan, auch eine Liga höher eine gute Rolle zu spielen, ging zunächst auch auf. Nach neun Spieltagen stand man sogar auf dem zweiten Tabellenplatz, doch spätestens seit dem Jahreswechsel ist beim ASK Ahlen "der Wurm drin".