Aufsteiger Hoya vor Herkulesaufgabe in Eilvese

Eilvese strebt den perfekten Saisonstart an – Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Besser hätte der Start in die Bezirksliga für den STK Eilvese kaum laufen können. Mit einem souveränen 4:0-Auswärtserfolg beim SV Weyhe setzte der Absteiger direkt am 1. Spieltag ein klares Ausrufezeichen und setzte sich an die Tabellenspitze. Unter anderem Doppelpacker M. Saade unterstrich dabei die enorme Qualität des Kaders, der von der Konkurrenz als absoluter Maßstab der Liga angesehen wird.

Am 2. Spieltag reist nun die SG Hoya nach Eilvese – und der Respekt beim Aufsteiger könnte kaum größer sein. Nach der bitteren 1:2-Auftaktniederlage gegen den TuS Leese, bei der man eine Führung noch in der Schlussphase aus der Hand gab, wartet nun der schwerstmögliche Brocken auf die SG. Trainer Hosan Houra findet vor der Partie deutliche Worte zur Kräfteverteilung: „Das ist natürlich Aufstiegsfavorit Nummer eins. Vom Gefühl her würde ich sagen – auch wenn ich sie selber noch nicht spielen gesehen habe –, dass die vielleicht zwei Klassen zu hoch für die Bezirksliga sind.“