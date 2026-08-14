Aufsteiger Hoya vor Herkulesaufgabe in Eilvese

Der STK Eilvese hat am 1. Spieltag seine Ambitionen eindrucksvoll untermauert. Nun empfängt der Absteiger den Aufsteiger SG Hoya, dessen Trainer Hosan Houra vor allem Schadensbegrenzung im Blick hat.
Besser hätte der Start in die Bezirksliga für den STK Eilvese kaum laufen können. Mit einem souveränen 4:0-Auswärtserfolg beim SV Weyhe setzte der Absteiger direkt am 1. Spieltag ein klares Ausrufezeichen und setzte sich an die Tabellenspitze. Unter anderem Doppelpacker M. Saade unterstrich dabei die enorme Qualität des Kaders, der von der Konkurrenz als absoluter Maßstab der Liga angesehen wird.
Am 2. Spieltag reist nun die SG Hoya nach Eilvese – und der Respekt beim Aufsteiger könnte kaum größer sein. Nach der bitteren 1:2-Auftaktniederlage gegen den TuS Leese, bei der man eine Führung noch in der Schlussphase aus der Hand gab, wartet nun der schwerstmögliche Brocken auf die SG. Trainer Hosan Houra findet vor der Partie deutliche Worte zur Kräfteverteilung: „Das ist natürlich Aufstiegsfavorit Nummer eins. Vom Gefühl her würde ich sagen – auch wenn ich sie selber noch nicht spielen gesehen habe –, dass die vielleicht zwei Klassen zu hoch für die Bezirksliga sind.“
Der Hauptfokus in der Trainingswoche lag bei den Gästen dementsprechend fast ausschließlich auf der Arbeit gegen den Ball. Houra macht keinen Hehl daraus, dass es für sein Team im Auswärtsspiel vorrangig um eine kompakte Defensive und Ergebniskosmetik geht.
„Für uns liegt der Fokus einfach darauf, den Schaden so gering wie möglich zu halten und uns gut aus der Affäre zu ziehen“, erklärt der Hoya-Coach unverblümt. „Der Fokus liegt natürlich auf der Defensive, um hinten erstmal alles dicht zu kriegen. Für uns als Aufsteiger geht es einfach nur darum, gut aus der Sache rauszukommen.“ Ob das Bollwerk dem Offensivdruck des Tabellenführers standhalten kann, zeigt sich am Wochenende.