Aufsteiger Hordel verteidigt Platz 1 - Obercastrop verliert erneut

Der 2:3-Pleite beim DSC Wanne-Eickel folgte für die Mannschaft um Spielertrainer Kevin Großkreutz eine 1:3-Niederlage ausgerechnet bei Concordia Wiemelhausen. Der Oberliga-Absteiger war am 1. Spieltag bei der weiter an der Spitze thronenden DJK TuS Hordel mit 1:6 untergegangen.
„Wir haben nicht stattgefunden in der ersten Halbzeit. Wir haben alles vermissen lassen. Alleine in der ersten Viertelstunde laufen sie fünfmal alleine auf unser Tor zu. Cedi (Anm. der Redaktion: Torwart Cedric Golbig) hält alle fünf. Beim sechsten Mal war er dann drin. Es gab aber trotzdem keinen Hallo-Wach-Effekt", sagte Jimmy Thimm, der mit Großkreutz ein Trainerduo bildet, nach der Partie.
Hordel verdiente sich den Verbleib auf Platz 1 mit dem 2:1-Auswärtserfolg beim SC Obersprockhövel. Joker Ledion Shefketi schoss in der 86. Spielminute das wichtige zweite Tor, so dass das Gegentor zwei Minuten später nur Ergebniskosmetik blieb. „Wir wollten auch hier mutig spielen. Natürlich ist das ein Spiel mit dem Feuer - aber das ist eben unsere DNA, so sind wir auch aufgestiegen. Wir hatten die bessere Spielstruktur und die besseren Chancen", resümierte Hordels Trainer Mirko Talaga.
Neben Hordel sind auch die SpVgg Horsthausen (4:3 beim RSV Meinerzhagen) und der DSC Wanne-Eickel (3:2 gegen den BSV Schüren) mit zwei Siegen gestartet. Aufsteiger SSV Buer (1:4 bei Vestia Disteln) steht wie Obercastrop bislang mit leeren Händen da.
Der 2. Spieltag im Überblick:
Vestia Disteln – SSV Buer 4:1
Vestia Disteln: Jonas Weeke, Kevin Gola (86. Luis Barlage), Max Michalak, Aaron Kloth, Sven Hahnenkamp, Justin Gruber (59. Daniel Koseler), Fabian Lohmeyer (83. Timo Schmidt), Alexander Zuk, Tom Röttger, Dennis Ben Kurtoglu (90. Jan Philipp Schramm), Philipp Müller (84. Thomas Jonathan Kühlkamp) - Trainer: Daniel Koseler
SSV Buer: Matthias Kuscha, Leon Schleking, Alper Özgen, Liam Benan Unkel (71. Maurice-Joel Weißbohn), Ali Seklawi (46. Kadir Mutluer), Muhammed-Ali Karkar (46. Ediz Akcinar), Florian Weber, Emre Gökkaya (46. Melih Aydin), Louis Jozek, Cenk Mustafa Güney, Tarkan Yerek (87. Talha Aydin) - Trainer: Oktay Güney
Schiedsrichter: Kevin Oschinski - Zuschauer: 272
Tore: 0:1 Cenk Mustafa Güney (9.), 1:1 Philipp Müller (10.), 2:1 Justin Gruber (29.), 3:1 Justin Gruber (38.), 4:1 Tom Röttger (45. Foulelfmeter)
TuS Erndtebrück – FC Brünninghausen 4:1
TuS Erndtebrück: Oliver Schnitzler, Shion Ueno (90. Till Walter), Tobias Filipzik, Kevin Krumm, William Wolzenburg, Haitham El Euch, Simon Mack (70. Are Wolzenburg), Elmin Heric, Clemens Tartan (63. Maurice Dobbener), Justin Huber (46. Marc Uvira), Lars Schardt (80. Endrit Curri) - Trainer: Oliver Schnitzler - Trainer: Christian Hartmann - Trainer: Christian Behle
FC Brünninghausen: Kerim Senderovic, Melih-Akay Celik, Marc Radusch, Branko Vasic, Jonathan Schäfer (46. Noah Nas Jatta), Hakan Safa Tüysüz, Yasin Akman (51. Karim Belhilali), Jongmin Park, Joshua Kestermann (46. Benedict Mbuku), Vincent Holthaus (46. Joel Yaw Stiller), Ousman Diallo - Trainer: Carsten Droll
Schiedsrichter: Lea Bramkamp - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Lars Schardt (6.), 2:0 William Wolzenburg (11.), 3:0 William Wolzenburg (15.), 3:1 Noah Nas Jatta (72.), 4:1 Endrit Curri (90.+3)
SpVg Hagen 11 – FC Iserlohn 1:1
SpVg Hagen 11: Tim Helmdach, Cagatay Demirtas (60. Joshua-Troy Klöckner), Fabio Hengesbach, Mats Frederik Endt-Knauer, Joelle Cavit Tomczak (79. Achraf Zerouali), Tim Bodenröder (71. Rodi Mohammad), Niklas Fischer, Simon Warkotsch, Jan Niklas Jacoby (62. Lucas Schneider), Mert Muzak, Gianluca Banno (71. Ermin Jukic) - Trainer: Christoph Pajdzik
FC Iserlohn: Torben Simon, Julian Hunecke, Jonas Hollmann, Samuel-Alain Abane, Sven Höltke (65. Can Bayer), Anil Pirincoglu, Abdelaziz Slimi, Yllnor Tahiri, Maurice Castel Branco (71. Phil Rettig) (89. Eldin Ljesnjanin), Pablo Perez Carriazo (58. Leon Tenkhoff), Edin Grosonja (65. Fabio Huckschlag) - Trainer: Simon Naujoks
Schiedsrichter: Nico Kleinegesse - Zuschauer: 212
Tore: 1:0 Joelle Cavit Tomczak (60.), 1:1 Abdelaziz Slimi (89.)
Concordia Wiemelhausen – Wacker Obercastrop 3:1
Concordia Wiemelhausen: Luca Jan Wiecek, Burak Yerli, Ben Brekau, Niklas Scherff, Dennis Gumpert, Michel Post (83. Leon Franke), Eduardo Hiller (88. Nicolas Hoffmann), Felix Eickholt, Collin Weihmann, Marc Andre Gotzeina (80. Yannik Kellner), Alessandro Marino (89. Tim Wasserloos) - Trainer: Marvin Rehder - Trainer: Jürgen Heipertz
Wacker Obercastrop: Cedric Conner Golbig, Florian Gerding, Mick Nabrotzki (46. Adrian Wasilewski), Lukas Steinrötter, Efecan Akin (56. Jeremi Hagenau), Kamil Nugajev (46. Bekem Saglam), Kevin Großkreutz, Kevin Meckel (46. Sami Simsek), Emirhan Akinci, Lance Karl Demski, Elvis Shala - Trainer: Kevin Großkreutz - Trainer: Jimmy Thimm
Schiedsrichter: Lars Sielemann - Zuschauer: 223
Tore: 1:0 Alessandro Marino (37.), 2:0 Michel Post (44.), 2:1 Bekem Saglam (61.), 3:1 Eduardo Hiller (65.)
Gelb-Rot: Elvis Shala (94./Wacker Obercastrop/)
RSV Meinerzhagen – SpVgg Horsthausen 3:4
RSV Meinerzhagen: Mike Wroblewski, Simon Weber, Jonah Sasse, Max Kolberg, Steven Sordi (69. Erlon Sallauka), Jan Germann, Kevin Oleschuk, Ismail Alushi, Raphael Schwarzer (77. Jannik Selter), Muhammed Akar (58. Daniel Barch), Niklas Eckstädt - Trainer: Nils Langwald
SpVgg Horsthausen: Benjamin Carpentier, Marvin Rupieper, Caspar Biebersdorf, Diyar Dilek, Jan Lucas Wilczynski (72. Plamen Peychev), David Schroven (83. Halil Celik), Toni Anto Petrovic, Lennard Kurt Isensee, Mahmud Siala (93. Niklas Schröder), Güngör Kaya (61. Marvin Schuster), Stefan Oerterer (73. Mohamed Bouachria) - Trainer: Marc Lutz Gerresheim
Schiedsrichter: Justus Rehermann - Zuschauer: 165
Tore: 0:1 Caspar Biebersdorf (14.), 0:2 Mahmud Siala (17.), 1:2 Niklas Eckstädt (28.), 2:2 Ismail Alushi (37.), 2:3 Lennard Kurt Isensee (60.), 3:3 Jannik Selter (80.), 3:4 Marvin Schuster (88.)
SC Obersprockhövel – DJK TuS Hordel 1:2
SC Obersprockhövel: Paul Achim Zölzer, Luis Monse, Jan-Niklas Budde, Yannik Eversberg, Moritz Schrepping, Nico Jahnke (90. Mateo Ivancic), Pascal Fabritz (67. Sidney Rast), Mick Steffens, Pascal Zippel, Abid Yanik, Anthony Boehm (74. Lennart Seitz) - Trainer: Michael Wurst
DJK TuS Hordel: Kota Ichijo, Marcel Erdelt, David Schürmann (64. Oguzhan Can), Paul Jona Kalkoff, Patrick Rudolph, Robin Schultze (64. Ledion Shefketi), Justin Sarpong, Dorian Joel Batbayli (16. Jarno Aboko Bültmann), Philip Agbado (94. Adem Semih Ünal), David Christian Gatawis, Fynn Albers (64. Hayate Nishimura) - Trainer: Mirko Talaga
Schiedsrichter: Philippe Najda - Zuschauer: 225
Tore: 0:1 Justin Sarpong (64.), 0:2 Ledion Shefketi (86.), 1:2 Abid Yanik (88.)
DSC Wanne-Eickel – BSV Schüren 3:2
DSC Wanne-Eickel: Paul Apel, Luca Robert (31. Tim Hilligloh), Florian Trachternach, Luca Heiner Pasche, Felix Marciniak (66. Marius Speker), Lucas Kretschmer (71. Leonardo Jurisic), Gerard Lubkoll (97. Philipp Dragicevic), Justin Lubkoll, Marcel Klakus, Ozan Simsek, Xhino Kadiu - Trainer: Davide Basile - Trainer: Alexander Schlüter
BSV Schüren: Muhammed Acil, Dino Dzaferoski, Philipp Rosenkranz (46. Kevin Brümmer), Jannik Marth, Florian Marth (73. Jannik Benning), Lukas Homann, Wilhelm Sassenberg (71. Andreas Lüder), Marcel Münzel, Damjan Ilic, Mert Ergüven, Philippos Selkos (81. Arif Et) - Trainer: Sascha Rammel
Schiedsrichter: Tristan Eppelt (Bad Oeynhausen) - Zuschauer: 123
Tore: 0:1 Mert Ergüven (15.), 1:1 Justin Lubkoll (27.), 1:2 Mert Ergüven (65.), 2:2 Xhino Kadiu (81.), 3:2 Justin Lubkoll (90.+6)
Westfalia Herne – Holzwickeder SC 2:2
Westfalia Herne: Daniel Dudek, Jeron Al-Hazaimeh, Moritz Brüggemann, Henrik Dier, Matej Rajic (60. Veli Cetin), Christian Silaj, Inami Tsuzuki, Hakan Gökdemir, Metehan Türkoglu (86. Felix Boldin), Florian Tonye (70. Phil Knop), Simeon Aleksandrov (78. Mahir Kaya) - Trainer: Misel Zec
Holzwickeder SC: Felix Hacker, Til Cedric Busemann (61. Nazarii Kovalenko), Dean Müsse, Jan Nielinger, Maurice Modrzik, Michael Vrljic, Maurice Majewski (81. Efe Bozaci), Nils Bartke, Kerem Keskin, Wesley Uche David Ojiodu-Ambrose, Leo Mayka (53. Seydi Keskin) - Trainer: Kurtulus Öztürk
Schiedsrichter: Markus Cinar (Gütersloh) - Zuschauer: 110
Tore: 1:0 Florian Tonye (24.), 1:1 Jan Nielinger (45.), 2:1 Christian Silaj (64.), 2:2 Maurice Majewski (74.)