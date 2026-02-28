Aufsteiger Holzheimer SG würde ein Königreich für einen Stürmer geben Oberliga: Was der Holzheimer SG in der Oberliga am meisten fehlt, sind Tore. Klappt’s mit dem Abschluss, wäre gegen die Sportfreunde Baumberg auch endlich mal wieder ein Heimsieg drin. von RP / Dirk Sitterle · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Die Holzheimer SG braucht etwas Zählbares im Duell mit den Sportfreunden aus Baumberg – Foto: Markus Becker

Wer ermessen will, wie schwer es für die Holzheimer SG in dieser Saison als Neuling ist, den Klassenverbleib in der Oberliga Niederrhein zu schaffen, dem sei ein Blick auf die Sportfreunde Baumberg, am Sonntag (Anstoß 15.30 Uhr) zu Gast an der Reuschenberger Straße, empfohlen.

Als der Verein aus Monheim im Kreis Mettmann in der Saison 2018/19 auf Platz zwei der Oberliga landete, kickte die HSG nach dem Abstieg 1975 (!) gerade in ihrer ersten Spielzeit wieder in der Landesliga. Und als die Sportfreunde Baumberg im Frühjahr 2024 keine Lizenz für die Regionalliga West beantragten, weil der spätere Meister die mit dem Aufstieg verbundenen Auflagen nicht erfüllen konnte, träumte in der bis 1975 selbstständigen Gemeinde Holzheim außer Trainer Hamid Derakhshan noch niemand von der Oberliga. Neumann: "Wir müssen punkten" Jetzt ist die höchste Spielklasse am Niederrhein Heimat für beide Klubs. Holzheim trennen auf Rang 15 nur vier Punkte von den Sportfreunden (10.). Das Hinspiel fand sogar Aufnahme in die seit 1920 fortgeschriebene Vereinschronik: Mit ihrem überraschenden 2:1-Erfolg auf der schicken Sportanlage am Kielsgraben brachte die HSG im vierten Match nach dem Aufstieg in die Oberliga nämlich nicht nur den ersten Sieg ein, sondern erzielte dabei durch Abdelkarim Afkir und Sakaki Ota auch die ersten Tore in der neuen Umgebung.

Das gute Gefühl von damals hat Jesco Neumann nicht vergessen, doch am Sonntag wäre dem Coach der Gastgeber Zählbares lieber: „Wir müssen punkten“, fordert er und fügt energisch an: „Dass wir zu Hause so wenig Punkte holen, geht mir auf den Keks! Wir sind da auch gegenüber unseren Zuschauern in der Pflicht. Ich hoffe, die kommen überhaupt noch ...“ Seit dem Aufstieg hat er mit seinem Team in neun Partien nur magere acht Punkte geholt. Schon fünf Unentschieden stehen zu Buche, der einzige Heimsieg datiert vom 28. September (4:1 gegen Büderich). Trotzdem stehen die Holzheimer noch über dem Strich. Damit das auch nach der Partie am Sonntag so bleibt, müssen Tore her. Ausfälle und Wiederkehrer bei der HSG Dumm nur, dass der Kader das dafür vorrangig zuständige Personal gerade nicht aufweist: Oguz Ayan ist seit der Kreishallenmeisterschaft im Januar verletzt raus, Paul Wolf, der sich am vergangenen Samstag beim 0:2 in Jüchen als gelernter Mittelfeldakteur in der Sturmspitze versuchen durfte, setzte unter der Woche im Training aus und bleibt deshalb erstmal draußen. Bei Yannick Joosten wartet Neumann nach langer Ausfallzeit zwar noch darauf, „dass es bei ihm Klick macht“, da er jedoch um dessen Qualitäten weiß, denkt er „ganz konkret darüber nach, ihn zu bringen. Er ist eine Option für die erste Elf.“