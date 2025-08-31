Aufsteiger holt Punkt gegen Deisenhofen III: Türkenfeld hat doppeltes Alu-Pech

Die Erfolgsserie geht weiter: Auch im dritten Spiel der Saison konnte der Aufsteiger aus Türkenfeld nicht bezwungen werden.

Türkenfeld – Die TSV-Elf, die ohne ihren urlaubenden Trainer Wolfgang Reinhardt die dritte Garnitur des FC Deisenhofen empfing, erkämpfte im zweiten Heimspiel nach dem 1:1-Auftaktspiel gegen den SC Weßling und dem 3:1-Sieg beim SC Oberweikertshofen II ein torloses Remis.

„Wir sind anfangs nur schwer ins Spiel gekommen“, berichtete der Sportliche Leiter des TSV, Fabian Holzleitner, der gemeinsam mit dem Trainer der zweiten Mannschaft, Julian Lampl, die Betreuung der Mannschaft übernahm. Aber nach einer Viertelstunde habe man sich gefangen und ein Spiel auf Augenhöhe abgeliefert. Pech hatte Tobias Wuthe mit einem Aluminiumtreffer, der die Pausenführung bedeutet hätte. Auch in den zweiten 45 Minuten gab der Aufsteiger den Ton auf dem Platz an. Und erneut verhinderte das Torgebälk den Führungstreffer für Türkenfeld. Diesmal war Julian Zähring der Pechvogel.

„Wir sind super happy, dass wir als Aufsteiger nach drei Spieltagen noch ungeschlagen sind und schon fünf Punkte auf dem Konto haben“, so Holzleitner. Am Ende aber trauerte man in Türkenfeld dann doch zwei verlorenen Punkten nach. „Es gab in der Schlussphase gleich zwei strittige Strafstoß-Situationen, doch beide Male blieb die Pfeife des Referees stumm“, berichtete Holzleitner. (Dieter Metzler)