Aufsteiger hinterlassen positiven Eindruck zum Saisonstart

Auf fremden Geläuf erwischten die favorisierten Elsdorfer den besseren Start. Nach Hereingabe von Vincent Tönnis landete die Kugel über Umwege und mit etwas Dusel vor den Füßen von Evangelos Skaparas, der locker zur Führung einschob (8.). "LöWi" ließ sich vom frühen Nackenschlag, aber nicht unterkriegen, spielte immer wieder mutig nach vorne. Erfolg sollte jedoch ein ruhender Ball einbringen. Vorjahres-Top-Torjäger Maurice Wieting trat an und verwandelte das Spielgerät aus knapp 25 Metern (44.).

Zum zweiten Durchgang gewannen die Hausherren immer mehr an Oberwasser, Nullacht-Keeper Lennard Hövel musste immer häufiger in höchster Not vereiteln, erst in der Schlussphase machten sich die Mühen des Aufsteigers belohnt. Ein langer Ball über die Außenbahn setzte Wieting in Szene, der mit seinem Zuspiel Jeffrey Julian fand. Der Zugang des SSV Merten behielt die Nerven und vollendete zur späten Führung (81.). Elsdorf warf in der Hoffnung auf den Lucky Punch zwar noch alles nach vorne, doch etwas Zählbares sprang dabei nicht heraus. Schlussendlich machte Wieting mit seinem zweiten Treffer den Deckel drauf (90.+2).



SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27 – SC 08 Elsdorf 3:1

SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27: Denis Durukanli, Felix Klein, Franck Ananou (88. Ziyad Abdellaoui), Naoki Kanagawa, David Strack (75. Dennis Gardawski), Jan Lauterbach (83. Stephan Heiler), Patrick Reisenauer, Georgios Drongitis (62. Jeffrey Julian), Muharrem Cicek, Maurice Wieting, Gaspard Fehlinger (55. Nico Drosner) - Trainer: Björn Effertz

SC 08 Elsdorf: Lennard Hövel, Mark Schiffer (63. Leonard Hintzen), Johannes Wenning (85. Julien Schön), Mohamed Redjeb, Marcus Weber, Saif-Eddine Ayadi, Niklas Kühnapfel, Daniel Dogan, Timur Arizoy (85. Pascal Groß), Vincent Tönnis (58. Paul Reichelt), Evangelos Skraparas (71. Elias Römers) - Trainer: Julian Rahn - Trainer: Dustin Tesch

Schiedsrichter: Jonas Nötzel (Krefeld) - Zuschauer: 175

Tore: 0:1 Evangelos Skraparas (8.), 1:1 Maurice Wieting (44.), 2:1 Jeffrey Julian (81.), 3:1 Maurice Wieting (90.+2)