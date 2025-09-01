Aufsteiger hinterlassen positiven Eindruck zum Saisonstart

Rein personell verkörpert der SV Lövenich sicher nicht die Qualität eine handelsüblichen Aufsteigers. Dem Team von Björn Effertz durfte man direkt einen ordentliche Akklimatisierung in der Bezirksliga zutrauen, dass es zum Saisonauftakt bereits für einen 3:1-Sieg gegen den SC Elsdorf reichte, war jedoch nicht unbedingt zu rechnen. Der SC Kreuzau hinterließ mit einem 3:0-Sieg gegen die SpVg Frechen II eine Duftmarke. Viktoria Birkesdorf gewann das Lokalduell gegen den TuS Langerwehe, der SSV Rot-Weiß Ahrem schnupperte zumindest für eine Weile an der großen Überraschung.
Auf fremden Geläuf erwischten die favorisierten Elsdorfer den besseren Start. Nach Hereingabe von Vincent Tönnis landete die Kugel über Umwege und mit etwas Dusel vor den Füßen von Evangelos Skaparas, der locker zur Führung einschob (8.). "LöWi" ließ sich vom frühen Nackenschlag, aber nicht unterkriegen, spielte immer wieder mutig nach vorne. Erfolg sollte jedoch ein ruhender Ball einbringen. Vorjahres-Top-Torjäger Maurice Wieting trat an und verwandelte das Spielgerät aus knapp 25 Metern (44.).
Zum zweiten Durchgang gewannen die Hausherren immer mehr an Oberwasser, Nullacht-Keeper Lennard Hövel musste immer häufiger in höchster Not vereiteln, erst in der Schlussphase machten sich die Mühen des Aufsteigers belohnt. Ein langer Ball über die Außenbahn setzte Wieting in Szene, der mit seinem Zuspiel Jeffrey Julian fand. Der Zugang des SSV Merten behielt die Nerven und vollendete zur späten Führung (81.). Elsdorf warf in der Hoffnung auf den Lucky Punch zwar noch alles nach vorne, doch etwas Zählbares sprang dabei nicht heraus. Schlussendlich machte Wieting mit seinem zweiten Treffer den Deckel drauf (90.+2).
SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27 – SC 08 Elsdorf 3:1
SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27: Denis Durukanli, Felix Klein, Franck Ananou (88. Ziyad Abdellaoui), Naoki Kanagawa, David Strack (75. Dennis Gardawski), Jan Lauterbach (83. Stephan Heiler), Patrick Reisenauer, Georgios Drongitis (62. Jeffrey Julian), Muharrem Cicek, Maurice Wieting, Gaspard Fehlinger (55. Nico Drosner) - Trainer: Björn Effertz
SC 08 Elsdorf: Lennard Hövel, Mark Schiffer (63. Leonard Hintzen), Johannes Wenning (85. Julien Schön), Mohamed Redjeb, Marcus Weber, Saif-Eddine Ayadi, Niklas Kühnapfel, Daniel Dogan, Timur Arizoy (85. Pascal Groß), Vincent Tönnis (58. Paul Reichelt), Evangelos Skraparas (71. Elias Römers) - Trainer: Julian Rahn - Trainer: Dustin Tesch
Schiedsrichter: Jonas Nötzel (Krefeld) - Zuschauer: 175
Tore: 0:1 Evangelos Skraparas (8.), 1:1 Maurice Wieting (44.), 2:1 Jeffrey Julian (81.), 3:1 Maurice Wieting (90.+2)
Lange Zeit deutete sich ein Abnutzungskampf zwischen den beiden Kontrahenten an. Erst mit der Hereinnahme von Seydouba Sylla zum Seitenwechsel drehte sich die Partie zugunsten der Gäste. Der 22-Jährige war mit seinem Doppelschlag nach knapp einer Stunde (59., 60.) der X-Faktor für die Kreuzauer, die in der Schlussphase durch Nico Schröteler noch einmal nachlegten.
SpVg Frechen 20 II – SC Kreuzau 0:3
SpVg Frechen 20 II: Arian Haji Rahim, Ingmar Fuhrmann, Enes Özarici (85. Jonas Prommegger), Peter Schwind, Nils Bruckner, Vinicio Evora, Vladyslav Pavliuk, Yaroslav Pavliuk (85. Ismail Deveci), Maximilian Jansen, Joel Plambeck (76. Bryan Dominique Mbe Chuchap), Boil Tsvetkov (64. Ali Koc) - Trainer: Oliver Klein
SC Kreuzau: Steffen Wirtz, Marvin Leisten, Florian Post, Leon Breuer (65. Marco Leisten), Jannis Becker, Florian Uerlichs, Nico Schröteler (89. Emre Atlay), Dominik Dick, Marcel Zimmer, Mirko Machetanz (45. Seydouba Sylla), Idrissa Camara - Trainer: Olaf Ramm
Schiedsrichter: Yannick Thomas - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Seydouba Sylla (59.), 0:2 Seydouba Sylla (60.), 0:3 Nico Schröteler (87.)
Beiden Seiten fehlten im ersten Durchgang die zündenden Ideen in den jeweiligen Gefahrenzonen. Erst nach dem Seitenwechsel kam Feuer in die Partie - und das auch in erster Linie durch Offensivbemühungen der Viktoria. Nach einem Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte schaltete Birkesdorf schnell um. Julian Perse wurde nahe der Strafraumgrenze in Szene gesetzt, sein Abschluss wurde noch leicht abgefälscht und erwischte Jan Mock auf dem falschen Fuß für die Führung (54.).
Langerwehe hatte in der Folge Probleme eigene Torgelegenheiten zu kreieren. Stattdessen legten die Hausherren nach einem Foulelfmeter noch einmal nach. Hussain Alawie überwand Mock mit einem platzierten Flachschuss (75.). Nachdem Nico Heuser nach feiner Vorarbeit von Jakob Kutheus auch noch das 3:0 nachlegte (84.), war alles im Lokalduell klar. Ein erstes Ausrufezeichen der Viktoria, die womöglich in diesem Jahr noch langer im Aufstiegsrennen mitmischen kann.
Viktoria Birkesdorf – TuS Langerwehe 3:0
Viktoria Birkesdorf: Max Rogge, Niklas Greven, Marco Weinhold, Benjamin Hempel, Lucas Kirschbaum, Tim Pieck (88. Tim König), Maurice Heinrichs, Julian Perse (85. Ibrahim Younis), Hussain Alawie (89. Moritz Hoch), David Rank (74. Jakob Kutheus), Kevin Ngangala (73. Nico Heuser) - Trainer: Marius Schinke - Trainer: Willy Kirschbaum
TuS Langerwehe: Jan Mock, Kaan Ediz Kertüs, Marvin Krischer, Marc Barilov (64. Chris Wolf), Max Blinne (78. Leon Wantke), Max Bremen (80. Marius Mürkens), Yannik Böhr, Justin Krischer (87. Brian Sklorz), Stephan Salger, Luca Michalke, Hussein Makki - Trainer: Tim Krumpen - Trainer: Stephan Salger
Schiedsrichter: Luca Povoledo - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Julian Perse (54.), 2:0 Hussain Alawie (75. Handelfmeter), 3:0 Nico Heuser (84.)
SSV Rot-Weiß Ahrem – Hilal-Maroc Bergheim 1:3
SSV Rot-Weiß Ahrem: Jonas Schmidt, Jerome Bendermacher (65. Lukas Kothen), Timo Klünter, Fabian Klünter, Lukas Kuss (82. Marcello Ricciardi), Niklas Winkler (46. Marlon Otto), Philipp Geuer, Jörg Jogwer (56. Henry Kunz), Jérôme Wenzel, Nico Schmitz, Lukene Jonas Simao Hellenthal (56. Niklas Thiel) - Trainer: Thomas Frohn
Hilal-Maroc Bergheim: Ermal Islami, Ahmet Argin, Mehmet Apaydin (57. Malik Basar), Ismail Ouro-Bodi, Mohamed Allaoui, Mohamed Bousfia (63. Ilias Latiris), Jaheim Altug, Akoete Henritse Eninful (87. Bilal Tachafine), Abdelkader Boubker, Ilias Afkir (74. Redouan Aissa), Ahmed-Emin Arslan - Trainer: Josef Pfeiffer
Schiedsrichter: Manuel Heiermeier (Düren) - Zuschauer: 90
Tore: 0:1 Ilias Afkir (5. Foulelfmeter), 1:1 Jérôme Wenzel (44.), 1:2 Ilias Afkir (52.), 1:3 Ilias Afkir (62. Foulelfmeter)