TuS Eintracht Hinte feierte einen Kantersieg und sorgte für das Resultat des Spieltages. Nach zuvor fünf Niederlagen gelang der Aufsteiger mit dem 9:0 gegen Bunde ein Befreiungsschlag, der auch dem zuvor desolaten Torverhältnis richtig gut tut. Für Bunde war die Partie ein Debakel, das Team bleibt bei vier Punkten und muss dieses Spiel nun intensiv aufarbeiten. Hinte bewies eindrucksvoll, dass man sich noch nicht aufgegeben hat.