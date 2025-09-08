Der sechste Spieltag der Bezirksliga bot reichlich Gesprächsstoff und einige überraschende Wendungen. Während Spitzenreiter Großefehn seine Dominanz mit einem weiteren Kantersieg untermauerte, sorgte Aufsteiger Eintracht Hinte mit einem 9:0 gegen Bunde für das Schützenfest des Wochenendes. Auch im Tabellenkeller und Mittelfeld gab es richtungsweisende Ergebnisse: Norden stabilisierte sich mit einem Auswärtssieg, während Germania Leer weiter taumelt. Insgesamt zeigte der Spieltag einmal mehr, wie eng es in vielen Bereichen der Tabelle zugeht.
Aurich feierte in Borssum einen wichtigen Auswärtssieg und verbesserte sich damit auf Rang zehn. Die Gastgeber hingegen verpassten es, den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten, und bleiben bei zehn Zählern stehen. Aurich zeigte sich vor allem in der zweiten Hälfte effizienter und nutzte die Chancen eiskalt. Damit meldet sich die SpVg nach zuletzt wechselhaften Ergebnissen zurück.
In einem umkämpften Spiel trennten sich Westrhauderfehn und Middels torlos. Während TuRa mit nun acht Punkten ins gesicherte Mittelfeld abrutschte, bleibt Middels weiter sieglos am Tabellenende. Für Middels war das Unentschieden immerhin ein kleiner Achtungserfolg im Abstiegskampf, auf dem aufgebaut werden kann. Die Chance dafür gibt es bereits am kommenden Freitag – da geht es gegen den direkten Konkurrenten Germania Wiesmoor.
Hage bleibt ungeschlagen und setzte mit dem 3:1-Sieg gegen Larrelt/Wybelsum ein deutliches Zeichen. Die Mannschaft aus dem Brookmerland kletterte auf Rang fünf und ist mit zehn Punkten voll im Soll. Für Larrelt/Wybelsum war es nach gutem Saisonstart ein Rückschlag, dennoch steht man weiterhin auf einem starken vierten Platz. Hage überzeugte einmal mehr mit seiner Stabilität und Effizienz im Angriff.
Germania Leer steckt weiter tief im Tabellenkeller fest und kassierte gegen Norden bereits die fünfte Niederlage. Der Absteiger aus der Landesliga kommt einfach nicht in Tritt und bleibt bei nur drei Punkten. Norden hingegen sicherte sich mit dem Auswärtssieg den Sprung auf Platz sechs. Besonders defensiv standen die Norder stabil und ließen dem Gegner kaum Raum.
TuS Eintracht Hinte feierte einen Kantersieg und sorgte für das Resultat des Spieltages. Nach zuvor fünf Niederlagen gelang der Aufsteiger mit dem 9:0 gegen Bunde ein Befreiungsschlag, der auch dem zuvor desolaten Torverhältnis richtig gut tut. Für Bunde war die Partie ein Debakel, das Team bleibt bei vier Punkten und muss dieses Spiel nun intensiv aufarbeiten. Hinte bewies eindrucksvoll, dass man sich noch nicht aufgegeben hat.
Großefehn hat auch am sechsten Spieltag seine weiße Weste behalten und Concordia Ihrhove eindrucksvoll in die Schranken gewiesen. Mit 26:3 Toren und achtzehn Punkten aus sechs Spielen thront der SVG souverän an der Tabellenspitze. Ihrhove konnte den Offensivwirbel der Hausherren kaum stoppen und musste die zweite Niederlage hinnehmen. Für Großefehn scheint der direkte Weg in Richtung Meisterschaft aktuell kaum aufzuhalten, auch wenn die Saison noch sehr jung ist.