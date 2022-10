– Foto: Andreas Hannig

Aufsteiger Hermannsburg an der Spitze - Borstel jubelt spät beim TVM Bezirksliga Lüneburg 2: Die Spitzengruppe rutscht enger zusammen

In der Bezirksliga Lüneburg 2 spitzt sich das Rennen um den Platz an der Sonne weiter zu. Nachdem Soltau und Schneverdingen patzten, übernimmt der Aufsteiger TuS Hermannsburg mit einem Kantersieg die Tabellenführung. Dahinter stoßen auch die SG Scharmbeck-Pattensen und der MTV Borstel-Sangenstedt zur Spitzengruppe dazu.

Mit dem dritten Sieg in Folge macht der MTV Egestorf einen Satz auf einen einstelligen Tabellenplatz. Die Mannschaft von Torsten Haase hat spätestens mit dem überzeugenden Sieg gegen den enttrohnten Spitzenreiter zu alter Stärke zurückgefunden. Eine Standardsituation läutete den Erfolg der Egestorfer ein: Torwart Ben Hirschmann gelang es nicht, einen Freistoß von Bilal Ballout aus der Gefahrenzone zu klären, sodass Lukas Lübberstedt abstaubte (15.). Nur fünf Minuten später fand ein von Lucas Meyer abgefälschter Pass, den Justus Schierz spielte, den Weg in den Lauf von Ole Albers. Während das Publikum zuvor auf Foulspiel plädierte, blieb der Torjäger freistehend vor Hirschmann cool und schob zum 2:0 ein (20.). Zum entscheidenden Schlag holte die Haase-Elf dann mit dem Einbruch der Schlussphase aus, als Schierz über die linke Halbspur frei durch war und zum 3:0 vollendete (77.).

Der FC Este 2012 hat einen guten Auswärtsauftritt hingelegt, sich aber nur mit einem Punkt belohnt. Die Moisburger liefen mutig an, erarbeiteten sich darüber auch den Ball, den Maximilian Schmidt zur Führung nutzte (4.). Kurz danach traf Jendrik Matthies den Pfosten (7.). Als David Perlitz mit einem Schuss in den Winkel nachlegte, schien die Partie vorentschieden (72.). Nach einem Einwurf kam der Mitaufsteiger jedoch zurück (79.) und kam in der Nachspielzeit durch einen umstrittenen Elfmeter zum Ausgleich (90.+4). „Für uns sind das heute zwei verlorene Punkte“, sagt Stürmer Matthies. „Wir müssen anfangen dazuzulernen, diese Fehler uns nicht mehr zu leisten und dann so ein Spiel über die Bühne bringen.“

Der VfL Maschen ist in dieser Bezirksliga-Saison weiterhin nicht konkurrenzfähig und das rettende Ufer rückt in immer weitere Ferne. Im Auswärtsspiel beim SV Bendestorf gerieten die Gäste einmal mehr unter die Räder und kassierten bereits ihr 53 Gegentor im elften Spiel. Deswegen hatte der SVB, auch nach dem frühen Führungstor von Hussam El-Kara, wenig Mühe den 8:1-Heimerfolg einzufahren. Marcel Garbes gelang dabei sogar ein Viererpack, Tim Hupfer erzielte den Ehrentreffer für das abgeschlagene Tabellenschlusslicht.

Die SG Scharmbeck-Pattensen hat die Spitzengruppe mit diesem 2:1-Sieg über Schneverdingen erweitert und sich dort selbst einen Platz erspielt. Nachdem Carl Rasper (43.) und John-Ruben Cassel (57.) die Hausherren in Führung brachten, wachte der Jahn nach dem Anschlusstreffer von Niklas Goelitzer auf (61.). In einer hektischen Schlussphase mit einer Ampelkarte auf jeder Seite liefen die Gäste an, doch mussten sich am Ende mit der knappen Pleite begnügen.

Der späte Mißfeld! Dem Sieger der Partie sollte eine gute Position im Titelrennen winken. Borstel war die aktivere Mannschaft und hätte schon nach 18 Minuten in Führung gehen können, doch TVM-Schlussmann Dennis Bock parierte einen Strafstoß. Dennoch verdienten sich die Gäste die Führung durch Lukas Kölm (37.). Erst in der Schlussphase schlug Philipp Wolfram mit einem Distanzschuss zurück (79.), sodass in der Schlussphase ein offener Schlagabtausch entstehen sollte. Nachdem die Meckelfelder in der Vorwoche in Schneverdingen (3:2) ein spätes Comeback hinlegten, erlebten sie dieses Mal einen Last-Minute-Treffer aus der Gegen-Perspektive. Marvin Mißfeld markierte in der Nachspielzeit den 2:1-Siegtreffer für Borstel (90.+3).

Bittere Pleite im Sechs-Punkte-Spiel für den TSV Winsen/Luhe! Die Gäste hätten bei der SG Eldingen gerne mindestens einen Zähler mitgenommen, um den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf nicht ziehen lassen zu müssen. Dafür wehrte der Führungstreffer von Yasar Sahin aber nur zu kurz (14.), sodass Lasse Bergmann schnell ausglich (19.) und Christopher Lemp wenig später die Partie drehte (23.). Lemp legte noch vor der Pause nach (42.). Nach dem Seitenwechsel brachte eine Ampelkarte die Luhestädter in Überzahl (51.), Iskender Capli verkürzte dann auch (65.). Winsen war nun am Drücker, kassierte in der Schlussphase aber auch noch eine Rote Karte (80.). Die Schlussoffensive brachte dann keinen Treffer mehr ein.

Der TuS Hermannsburg schießt sich an der Handwerkerstraße fulminant an die Tabellenspitze der Bezirksliga Lüneburg 2! Schon im ersten Durchgang sorgte der Aufsteiger für klare Verhältnisse, weil er die Nachlässigkeiten der Elbmarsch eiskalt bestrafte. Mit einem Viererpack war Fatih Yavsan der Matchwinner. Die Hermannsburger sind nun die Gejagten.