In der vergangenen Saison spielte Wiepenkathen noch gegen die Erste von Hammah, nun ist es das Duell Absteiger gegen Aufsteiger. Foto: Berlin (Archiv)

Aufsteiger Hammah II schlägt sich wacker gegen Titelaspirant

Wiepenkathen ist auf Kurs. Der Sieg gegen den MTV Hammah II kann aber auch für den unterlegenen Aufsteiger ein Mutmacher gewesen sein.

Do., 21.08.2025, 20:00 Uhr MTV Hammah Hammah II TSV Wiepenkathen Wiepenkathen 1 5 Abpfiff Nach den Anfangsminuten schien dem MTV Hammah II das nächste Debakel zu drohen, dieses Mal gelang es dem Aufsteiger aber, sich zu fangen und das Ergebnis in Grenzen zu halten.