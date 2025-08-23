 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
In der vergangenen Saison spielte Wiepenkathen noch gegen die Erste von Hammah, nun ist es das Duell Absteiger gegen Aufsteiger. Foto: Berlin (Archiv)
Aufsteiger Hammah II schlägt sich wacker gegen Titelaspirant

Wiepenkathen ist auf Kurs. Der Sieg gegen den MTV Hammah II kann aber auch für den unterlegenen Aufsteiger ein Mutmacher gewesen sein.

Do., 21.08.2025, 20:00 Uhr
Nach den Anfangsminuten schien dem MTV Hammah II das nächste Debakel zu drohen, dieses Mal gelang es dem Aufsteiger aber, sich zu fangen und das Ergebnis in Grenzen zu halten.

Der MTV bleibt punktlos mit der Roten Laterne am Tabellenende, der TSV Wiepenkathen befindet sich mit dem dritten Sieg im dritten Spiel in der noch jungen Saison auf Kurs Wiederaufstieg.

Tore: 0:1 (4.) und 0:2 (10.) beide Martens, 1:2 (17.) Schönfeld, 1:3 (22.) Saroukhan, 1:4 (53.) Bardenhagen, 1:5 (72.) Martens.

