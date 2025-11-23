Aufsteiger GW Schwagstorf überrascht BW Hollage II

Fupa-Archiv-Foto - BW Hollage – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Im Kampf um die Meisterschaft in der Kreisliga Osnabrück - Staffel A - musste BW Hollage gegen den abstiegsbedrohten Aufsteiger GW Schwagstorf eine empfindliche 1:2-Heimpleite hinnehmen.

Torjäger Eduard Wegmann brachte BW Hollage mit seinem elften Saisontreffer Mitte der ersten Halbzeit mit einem Kopfball nach schöner Vorarbeit von Adrian Kroop mit 1:0 in Führung. Carlos Wenker gelang kurz vor der Pause mit seinem bereits 14 Saisontreffer der Ausgleich für den Aufsteiger. Zehn Minuten vor dem Ende verwandelte Jos Vogelsang einen Foulelfmeter zum am Ende 1:2-Endstand. Mit dem überraschenden Auswärtssieg schöpfen die Gäste wieder neue Hoffnung im Abstiegskampf.

Erzielt seinen 14. Saisontreffer zum Ausgleich gegen BW Hollage II - Carlos Wencker – Foto: Fupa

Die Stimmen zum Spiel: