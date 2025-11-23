Aufsteiger GW Schwagstorf überrascht BW Hollage II

Im Kampf um die Meisterschaft in der Kreisliga Osnabrück - Staffel A - musste BW Hollage gegen den abstiegsbedrohten Aufsteiger GW Schwagstorf eine empfindliche 1:2-Heimpleite hinnehmen.
Torjäger Eduard Wegmann brachte BW Hollage mit seinem elften Saisontreffer Mitte der ersten Halbzeit mit einem Kopfball nach schöner Vorarbeit von Adrian Kroop mit 1:0 in Führung. Carlos Wenker gelang kurz vor der Pause mit seinem bereits 14 Saisontreffer der Ausgleich für den Aufsteiger. Zehn Minuten vor dem Ende verwandelte Jos Vogelsang einen Foulelfmeter zum am Ende 1:2-Endstand. Mit dem überraschenden Auswärtssieg schöpfen die Gäste wieder neue Hoffnung im Abstiegskampf.
Die Stimmen zum Spiel:
"Schwagstorf hat sich heute sehr tief hinten reingestellt. Richtung 16er war es extrem eng und wir haben kaum Wege gefunden, zu vernünftigen Torchancen zu kommen. Wenn wir Fehler gemacht haben, hat Schwagstorf das gut gemacht. Von uns wars heute leider insgesamt zu wenig, daher geben wir verdient die Punkte ab," sagte uns Coach Yannick Strößner aus dem Trainerteam von BW Hollage II.