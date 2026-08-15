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Aufsteiger Gundelfingen/Wildtal trotzt in Hausen allen Widerständen
0:0-Unentschieden im Eröffnungsspiel der Verbandsliga Südbaden
Der VfR Hausen wird in der ersten Halbzeit des Verbandsliga-Startspiels seinem Favoritenstatus gerecht, versäumt allerdings einen Treffer. Nach dem Seitenwechsel setzt die Spvgg. Gundelfingen/Wildtal die Akzente - und verpasst beim 0:0 eine Riesenchance zum Sieg.