 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Aufsteiger Gundelfingen/Wildtal trotzt in Hausen allen Widerständen

0:0-Unentschieden im Eröffnungsspiel der Verbandsliga Südbaden

von Matthias Kaufhold/ BZ · Heute, 13:09 Uhr · 0 Leser
Der starke Hausener Keeper Oliver Gümpel klärt hier im letzten Moment vor dem Gundelfinger Mike Grüner.
Der starke Hausener Keeper Oliver Gümpel klärt hier im letzten Moment vor dem Gundelfinger Mike Grüner. – Foto: Achim Keller

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VL Südbaden
Gufi/Wildtal
Hausen adM.

Der VfR Hausen wird in der ersten Halbzeit des Verbandsliga-Startspiels seinem Favoritenstatus gerecht, versäumt allerdings einen Treffer. Nach dem Seitenwechsel setzt die Spvgg. Gundelfingen/Wildtal die Akzente - und verpasst beim 0:0 eine Riesenchance zum Sieg.

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