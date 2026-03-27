Aufsteiger Gessel-Leerssen empfängt formstarkes Leese

– Foto: Tim S.

Der 22. Spieltag führt zwei Teams zusammen, deren Ausgangslage kaum unterschiedlicher sein könnte: Während FC Gessel-Leerssen als Tabellenletzter (16., 5 Punkte) dringend Zählbares im Kampf um den Klassenerhalt benötigt, reist TuS Leese 1912 (10., 25 Punkte) mit neuem Selbstvertrauen an. Die Gäste haben sich mit dem jüngsten 3:2-Erfolg gegen den formstarken FC Sulingen stabilisiert, während Gessel-Leerssen trotz einer engagierten Leistung beim 3:4 in Sudweyhe erneut leer ausging.

Maik Hüneke, Trainer des FC Gessel-Leerssen, richtet den Fokus klar auf die Defensivarbeit gegen die gefährlichen Angreifer: „Mit Leese kriegen wir einen Gegner, der offensiv sehr stark ist, mit Dustin Meinking, Sedo Hasso und Juvan Haso. Im Hinspiel haben sie uns schon gezeigt, was sie können, wenn sie auf dem Platz sind. Da müssen wir defensiv wieder gut stehen.“

Das Hinspiel endete mit einem 4:2 für Leese – ein Fingerzeig auf die Offensivqualitäten der Gäste, die auch diesmal wieder eine zentrale Rolle spielen dürften.

Gleichzeitig warnt Hüneke vor der aktuellen Form des Gegners: „Leese hat jetzt auch einen starken Sieg gegen Sulingen geholt, die eigentlich echt gut in die Rückrunde gestartet sind. Dementsprechend sind wir gewarnt, wissen um deren Stärke – das wird wieder eine harte Aufgabe. Wir müssen es schaffen, ihre offensiv starken Spieler in den Griff zu bekommen.“

Für Gessel-Leerssen wird es entscheidend sein, die Balance zwischen mutigem Auftreten nach vorne und defensiver Stabilität zu finden. Die knappe Niederlage in Sudweyhe hat gezeigt, dass die Mannschaft offensiv durchaus Akzente setzen kann – doch die defensive Anfälligkeit bleibt ein Problem.

Leese hingegen dürfte mit Rückenwind anreisen und versuchen, seine individuelle Qualität im Angriff erneut gewinnbringend einzusetzen. Besonders das Zusammenspiel der Offensivkräfte könnte erneut zum entscheidenden Faktor werden.