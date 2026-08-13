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Aufsteiger Germania Schnelsen & FC Elmshorn eröffnen die Landesliga
Zum Saisonstart der Landesliga Hammonia empfängt FC Elmshorn die SV Halstenbek-Rellingen, während TuS Germania Schnelsen gegen Hetlinger MTV startet und FC Alsterbrüder auf FC St. Pauli III trifft.
von red · Gestern, 23:17 Uhr · 0 Leser
Aufsteiger FC Elmshorn startet mit Heimspiel. – Foto: Saskia Kobarg / FC Elmshorn
Die Landesliga Hammonia startet am Freitag in die neue Saison - und gleich zum Auftakt stehen mehrere interessante Konstellationen an. Im Fokus steht unter anderem der Start der SV Halstenbek-Rellingen, die nach dem Abstieg direkt beim FC Elmshorn gefordert ist. Für den Aufsteiger ist es damit ein anspruchsvoller Liga-Einstieg. Ebenfalls neu in der Staffel ist die Germania Schnelsen, die zu Hause gegen den Hetlinger MTV beginnt.
Auch TuS Osdorf und HSV Barmbek-Uhlenhorst eröffnen am Freitagabend ihre Spielzeit, während SC Nienstedten den Eimsbütteler TV II empfängt. Am Samstag trifft der SV Rugenbergen auf den FC Union Tornesch. Der Sonntag bringt unter anderem das Duell zwischen Altona 93 II und SSV Rantzau Barmstedt sowie das Spiel FC Alsterbrüder gegen FC St. Pauli III. Abgeschlossen wird der 1. Spieltag mit USC Paloma II gegen Eintracht Lokstedt.
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