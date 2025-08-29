Aufsteiger gehen voran, Ingolstadt und Aachen hoffen auf ersten Dreier

Während der 1. FC Schweinfurt die ersten drei Spieltage punkt- und torlos über die Runden brachte, läuft es für den MSV Duisburg und die TSG Hoffenheim II besser als erhofft. Die Zebras könnten ihre bislang makellose Ausbeute gegen den SC Verl weiter beibehalten, die Sinsheimer sind am späteren Samstagnachmittag gegen den F.C. Hansa Rostock gefordert. Dahinter wird der von Beginn an als Aufstiegsfavorit gehandelte TSV 1860 München seinen starken Saisonstart gegen den VfB Stuttgart II aufrechterhalten wollen. Am Sonntagabend kommt es zum Traditionskracher zwischen Rot-Weiss Essen und Alemannia Aachen mit unterschiedlichen sportlichen Vorzeichen. RWE geht als klarer Favorit in die Partie gegen die weiterhin personell gebeutelten Kaiserstädter.