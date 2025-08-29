Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Duisburg steht nach drei Spieltagen an der Tabellenspitze. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne
Aufsteiger gehen voran, Ingolstadt und Aachen hoffen auf ersten Dreier
3. Liga: Manchmal lässt sich dann doch die Aufstiegseuphorie auf das nächsthöhere Niveau übertragen. So thronen mit dem MSV Duisburg und der Zweitvertretung der TSG Hoffenheim zwei Neulinge auf den ersten beiden Plätzen.
Während der 1. FC Schweinfurt die ersten drei Spieltage punkt- und torlos über die Runden brachte, läuft es für den MSV Duisburg und die TSG Hoffenheim II besser als erhofft. Die Zebras könnten ihre bislang makellose Ausbeute gegen den SC Verl weiter beibehalten, die Sinsheimer sind am späteren Samstagnachmittag gegen den F.C. Hansa Rostock gefordert. Dahinter wird der von Beginn an als Aufstiegsfavorit gehandelte TSV 1860 München seinen starken Saisonstart gegen den VfB Stuttgart II aufrechterhalten wollen. Am Sonntagabend kommt es zum Traditionskracher zwischen Rot-Weiss Essen und Alemannia Aachen mit unterschiedlichen sportlichen Vorzeichen. RWE geht als klarer Favorit in die Partie gegen die weiterhin personell gebeutelten Kaiserstädter.
