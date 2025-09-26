 2025-09-26T13:47:28.965Z

Ligavorschau
Tim Weigand (l.) und der FSV Buchenau haben den FV Wallau zu Gast, die SG Versbachtal und Marvin Rühl erwarten die SG Silberg/Eisenhausen II. © Jens Schmidt
Aufsteiger gegen Meisterfavorit

Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Als Tabellenvorletzter der Fußball-Kreisliga A erwartet Aufsteiger TuSpo Breidenstein den Meisteranwärter TSV Caldern, hat aber gute Erinnerung an den kommenden Gegner +++

Marburg-Biedenkopf. In der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf steht Aufsteiger TuSpo Breidenstein als Vorletzter mit dem Rücken zur Wand. An den am Sonntag (15 Uhr) anreisenden Meisterfavoriten TSV Caldern hat man beim TuSpo aber gute Erinnerungen.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

