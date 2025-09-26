Aufsteiger gegen Meisterfavorit

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Marburg-Biedenkopf. In der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf steht Aufsteiger TuSpo Breidenstein als Vorletzter mit dem Rücken zur Wand. An den am Sonntag (15 Uhr) anreisenden Meisterfavoriten TSV Caldern hat man beim TuSpo aber gute Erinnerungen.