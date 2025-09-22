Aufsteiger Geestland trumpft erneut auf

Aufsteiger haben zu Saisonbeginn oftmals einen schweren Stand. Der FC Geestland zählt allerdings nicht dazu. Er kann sich auf seine stabile Defensive verlassen und gewann nach überlegendem Auftritt auch bei der SG Stinstedt.

Die Hausherren taten sich im Kreisduell von Beginn an schwer und strahlten nur wenig Torgefahr aus. Das Chancenplus besaß der FCG, der einen hohen Aufwand betrieb und sich in der Endphase schließlich belohnte. Julian Michel Bredehöft - schon vor der Pause für den angeschlagen ausgeschiedenen Jeremy Lehmkuhl gekommen - erzielte in der 82. Minute das 0:1. Den Vorsprung verteidigten die Gäste nicht nur, sie legten in der fünften Minute der Nachspielzeit durch Timon Vogelsänger nach und erfreuten sich am bereits vierten Saisonsieg.