Aufsteiger gastiert zum Auftakt bei der TSG Backnang

Backnang geht nach einer insgesamt stabilen Vorbereitung in diese erste Ligawoche. Die TSG präsentierte sich in den Testspielen weitgehend gefestigt und mehrfach in Torlaune. Auch im WFV-Pokal ist der Oberligist noch dabei: In der zweiten Runde gelang der Erfolg gegen den Verbandsligisten FSV 08 Bietigheim-Bissingen, nun wartet kommende Woche mit dem SGV Heilbronn-Freiberg ein Regionalligist und damit ein echter Prüfstein. Zunächst aber zählt der Alltag der Oberliga.

In der vergangenen Saison beendete Backnang die Runde auf Rang elf. Zwölf Siege, sechs Unentschieden und 16 Niederlagen bedeuteten am Ende 42 Punkte. Die 50 erzielten Tore waren ordentlich, die 67 Gegentreffer zeigten aber, wo Entwicklungspotenzial lag. Will die TSG in dieser Saison stabiler durch die Liga kommen, wird es vor allem darum gehen, gute offensive Phasen besser abzusichern und weniger einfache Gegentore zuzulassen.

Der Kader hat im Sommer ein neues Gesicht bekommen. Mit Max Stumm, Luca Battista, Nick Hellmann, Lukas Böhm, Noel Leandro Guerriero, Cayan und Sidar Demirköprü, Mergim Collaku, Paul König und Robert Schneider kamen mehrere Spieler, die Breite und Qualität erhöhen sollen. Zugleich gingen mit Ali Ferati, Patrick Tichy, Mika Müller, Vincent Sadler und weiteren Kräften einige bekannte Namen. Der Umbruch ist nicht riesig, aber spürbar.