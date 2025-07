Aufsteiger Frohnhausen II ist wie Pech und Schwefel

Dillenburg-Frohnhausen. „Das ist eine Truppe, die von der Kameradschaft lebt. Die hält zusammen wie Pech und Schwefel, ich wünsche ihr in der A-Liga alles Gute“, richtet Jörg Kunzmann, ein Teil des Trainerduos mit Stephan Schwab in der vergangenen Saison beim SSV Frohnhausen II, letzte Worte an das Team, das er gemeinsam mit Schwab über die Relegation zum Aufstieg in die Fußball-Kreisliga A Dillenburg führte.