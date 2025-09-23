Aufsteiger Fredenbeck mit perfekten Start - O/O III gewinnt erstmals

Bliedersdorf II scheitert zweimal an der Latte und einmal vom Punkt - Der FC Mulsum/Kutenholz II hat den dritten Sieg in Folge eingefahren. Weitere Informationen zum Spiel unter: Heitmann trifft, Fahrenkrug pariert: MuKu feiert dritten Sieg in Folge

Nach drei Niederlagen in Serie meldet sich der FC Oste/Oldendorf III eindrucksvoll zurück. Mit einem 8:1 im Kellerduell gegen den SSV Hagen II verlässt das Team von Trainer Fabian Hesse den letzten Tabellenplatz. Weitere Informationen zum Spiel und Hintergründe zum fast missglückten Saisonstart unter: "Das war genau die richtige Antwort nach einem schwierigen Start"





Die Gäste bestritten erstmals eine Partie mit einem eigenständigen Kader. In der ersten Halbzeit blieben gefährliche Torraumszenen Mangelware, wobei Lühe mehr Spielanteile verzeichnete. Nach dem Seitenwechsel gelang Immenbeck die Führung. Nach einem Steckpass von Trainer Jörg Maukel holte Robert Szabo einen Elfmeter heraus, den Linus-Valentin Kuhn trotz Berührung des Torwarts verwandelte. Danach drängte die SG Lühe immer stärker, doch die Gäste stemmten sich mit großem Einsatz dagegen. Erst in der Schlussminute wurde der Druck belohnt. „Kurz vor Abpfiff erhält Lühe einen Elfmeter, welcher okay ist. Allerdings in der Situation zuvor wurde ein klares Schubsen an einen Immenbecker Spieler übersehen“, so Höper. Abdul Samet Adigüzel verwandelte sicher zum 1:1-Endstand. „Das Ergebnis geht in Ordnung, wobei es nach dem späten Gegentor aus unserer Sicht unglücklich ist“, fasste Höper zusammen.





Der MTV Himmelpforten II hat beim VfL Fredenbeck die zweite Niederlage in Serie hinnehmen müssen. Beim weiterhin ungeschlagenen Aufsteiger (15 Punkte aus fünf Spielen) unterlag die Mannschaft von Trainer Thomas Borstelmann mit 2:3. Nach einer torlosen Anfangsphase stellte Yagiz Sinan mit drei Treffern zwischen der 37. und 57. Minute die Weichen auf Sieg für den VfL. Doch Himmelpforten gab sich nicht auf. Nino Henne verkürzte auf 1:3, Niklas Friedrich traf kurz darauf per Foulelfmeter zum 2:3. In der Folge drängte der MTV auf den Ausgleich, konnte seine Feldüberlegenheit aber nicht in weitere Tore ummünzen. „Dieses Spiel spiegelt unseren Saisonstart wider. Wir laufen anfangs einem Rückstand hinterher und können die Feldüberlegenheit der zweiten Halbzeit nicht nutzen“, erklärte Borstelmann. Trotz der Niederlage sah er Positives: „Es war ein faires Spiel.“



